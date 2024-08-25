نتنياهو محذراً حزب الله: سنفعل كل شيء لحماية إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على بذل كل ما يمكن واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ من أجل الدفاع عن البلاد، على حد قوله.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" التي عقدت في المقر المحصن تحت الأرض في "الكرياه": "في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد".
وأكد نتنياهو أن "الجيش يعمل بقوة لإحباط التهديدات، ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى الشمال، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى".
وأضاف: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".
بالتزامن مع ذلك، ذكرت القناة 12 العبرية، أن تعليمات صدرت للوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي بفرض حظر كامل على المقابلات الإعلامية حتى إشعار آخر.
وعقد "الكابينيت" اجتماعه عقب إطلاق "حزب الله" اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على مقتل القيادي فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية، قبل عدة أسابيع.
وقال الحزب، في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه: "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو".
وأشار إلى أن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنًا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
MENAFN25082024000205011050ID1108597721
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.