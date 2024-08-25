نتنياهو محذراً حزب الله: سنفعل كل شيء لحماية إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على بذل كل ما يمكن واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ من أجل الدفاع عن البلاد، على حد قوله.

وقال في مستهل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" التي عقدت في المقر المحصن تحت الأرض في "الكرياه": "في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع الدفاع ورئيس الأركان، أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد".

وأكد نتنياهو أن "الجيش يعمل بقوة لإحباط التهديدات، ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى الشمال، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى".

وأضاف: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".

بالتزامن مع ذلك، ذكرت القناة 12 العبرية، أن تعليمات صدرت للوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي بفرض حظر كامل على المقابلات الإعلامية حتى إشعار آخر.

وعقد "الكابينيت" اجتماعه عقب إطلاق "حزب الله" اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على مقتل القيادي فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية، قبل عدة أسابيع.

وقال الحزب، في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه: "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو".



وأشار إلى أن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنًا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.