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شركات أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل وتعطل كامل في بن غوريون

8/25/2024 4:35:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن شركات طيران أجنبية ألغت وصول رحلاتها إلى إسرائيل، رغم فتح الأجواء مجدداً، على خلفية التصعيد العسكري مع "حزب الله" اللبناني.

وقالت القناة، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن شركتا "ويز إير" و"الخطوط الجوية الفرنسية" ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل.

وكانت القناة قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين في مطار "بن غوريون" بتل أبيب، قولهم إن جدول الرحلات في المطار "معطل" بالكامل، ولن تكون العودة إلى طبيعتها بهذه السرعة، على حد قولهم.

وقال المسؤولون إنه رغم إعادة فتح مطار "بن غوريون"، فإن عشرات الرحلات ستشهد تأجيلات وإلغاء لبعضها، بشكل كامل، مشيرين إلى أن كون الأجواء مفتوحة لا يعني أن حركة الطيران نشطة.

وكانت سلطة الطيران المدني في
قد أعلنت استئناف حركة الإقلاع والهبوط في المطار، بعد تأخيرها صباحاً، في ظل إعلان الجيش شنّ ضربات واسعة تستهدف ميليشيا "حزب الله"اللبناني.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني روي شتاينمتز استئناف العمل في المطار
"اعتباراً من الساعة السابعة (04,00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط".

وأشار شتاينمتز إلى أن "الطائرات التي تمّ تحويلها إلى مطارات أخرى، ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون".

وفي بيان على "إنستغرام"، نصح مطار "بن غوريون" المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.

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