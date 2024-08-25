شركات أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل وتعطل كامل في بن غوريون

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن شركات طيران
أجنبية ألغت وصول رحلاتها إلى إسرائيل، رغم فتح الأجواء مجدداً، على خلفية التصعيد العسكري مع "حزب الله" اللبناني.
وقالت القناة، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن شركتا "ويز إير" و"الخطوط الجوية الفرنسية" ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل.
وكانت القناة قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين في مطار "بن غوريون" بتل أبيب، قولهم إن جدول الرحلات في المطار "معطل" بالكامل، ولن تكون العودة إلى طبيعتها بهذه السرعة، على حد قولهم.
وقال المسؤولون إنه رغم إعادة فتح مطار "بن غوريون"، فإن عشرات الرحلات ستشهد تأجيلات وإلغاء لبعضها، بشكل كامل، مشيرين إلى أن كون الأجواء مفتوحة لا يعني أن حركة الطيران نشطة.
وكانت سلطة الطيران المدني في
قد أعلنت استئناف حركة الإقلاع والهبوط في المطار، بعد تأخيرها صباحاً، في ظل إعلان الجيش شنّ ضربات واسعة تستهدف ميليشيا "حزب الله"اللبناني.
وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني روي شتاينمتز استئناف العمل في المطار
"اعتباراً من الساعة السابعة (04,00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط".
وأشار شتاينمتز إلى أن "الطائرات التي تمّ تحويلها إلى مطارات أخرى، ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون".
وفي بيان على "إنستغرام"، نصح مطار "بن غوريون" المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.
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