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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة

8/25/2024 4:35:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم اسرائيل اعتبارا من السادسة صباح اليوم الأحد، بحسب "فرانس برس".

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ "ضربات استباقية" على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق
مئة صاروخ على شمال إسرائيل.

وأشار مكتب غالانت في بيان إلى أن إعلان حال الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات إلى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".

ومن جهته أعلن "حزب الله" في بيان صباح الأحد بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من شمال إسرائيل، صباح الأحد، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لـ"حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من "حزب الله". وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الاستعداد لـ "رد فوري من حزب الله"، بعد الهجوم المباغت.

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