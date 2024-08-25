ما الأهداف التي حاول حزب الله ضربها في تل أبيب؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد معلومات جديدة عن أهداف الهجوم الذي أعلن"حزب الله" أنه نفذه ردًا على اغتيال المسؤول العسكري فؤاد شكر، والذي قالت إسرائيل إنها أحبطته بـ "هجوم استباقي واسع".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر أمني أن "الضربة الاستباقية أحبطت هجومًا واسعًا خطط خلاله "حزب الله" لضرب أهداف إستراتيجية، شمال ووسط إسرائيل".



وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي "من أهداف "حزب الله" كان قاعدة غيليوت في هرتسيليا شمال تل أبيب، والتي تضم مقرًا لجهاز "الموساد"، ومقرًا لوحدة 8200 إحدى أكبر وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية".



وتابع أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر منصات الإطلاق ومنع ذلك في الوقت الحالي، وأحبط خطط "حزب الله" لإطلاق آلاف الصواريخ على مئات الأهداف العسكرية والإستراتيجية".



وأعلن حزب الله، أنها نجح في ضرب "هدف نوعي" في عمق إسرائيل، وفق تعبيرها، مضيفة أن "العملية العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت"، بحسب بيانات متعاقبة أصدرتها.



وقال جيش الاحتلال إن "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لـ "حزب الله"، والتي كانت موجهة للإطلاق نحو منطقة الشمال والوسط".



وبحسب "يديعوت أحرنوت" فإن الضربة الاستباقية، جعلت هجمات "حزب الله" أقلّ مما كان مخططًا له.



وأضافت "يقدر الجيش أن حزب الله يقوم حاليًا بتقييم الوضع ودراسة نتائج الهجوم والمتابعة، وأرسلت إسرائيل رسائل مفادها أن الحدث قد انتهى، وليس هناك نية لتوسيع العملية".



