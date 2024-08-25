ما الأهداف التي حاول حزب الله ضربها في تل أبيب؟

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد معلومات جديدة عن أهداف الهجوم الذي أعلن"حزب الله" أنه نفذه ردًا على اغتيال المسؤول العسكري فؤاد شكر، والذي قالت إسرائيل إنها أحبطته بـ "هجوم استباقي واسع".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر أمني أن "الضربة الاستباقية أحبطت هجومًا واسعًا خطط خلاله "حزب الله" لضرب أهداف إستراتيجية، شمال ووسط إسرائيل".
وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي "من أهداف "حزب الله" كان قاعدة غيليوت في هرتسيليا شمال تل أبيب، والتي تضم مقرًا لجهاز "الموساد"، ومقرًا لوحدة 8200 إحدى أكبر وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية".
وتابع أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر منصات الإطلاق ومنع ذلك في الوقت الحالي، وأحبط خطط "حزب الله" لإطلاق آلاف الصواريخ على مئات الأهداف العسكرية والإستراتيجية".
وأعلن حزب الله، أنها نجح في ضرب "هدف نوعي" في عمق إسرائيل، وفق تعبيرها، مضيفة أن "العملية العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأنجزت"، بحسب بيانات متعاقبة أصدرتها.
وقال جيش الاحتلال إن "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لـ "حزب الله"، والتي كانت موجهة للإطلاق نحو منطقة الشمال والوسط".
وبحسب "يديعوت أحرنوت" فإن الضربة الاستباقية، جعلت هجمات "حزب الله" أقلّ مما كان مخططًا له.
وأضافت "يقدر الجيش أن حزب الله يقوم حاليًا بتقييم الوضع ودراسة نتائج الهجوم والمتابعة، وأرسلت إسرائيل رسائل مفادها أن الحدث قد انتهى، وليس هناك نية لتوسيع العملية".
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