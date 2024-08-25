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إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية إثر التصعيد مع حزب الله

8/25/2024 4:35:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، بأنه تم إلغاء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي كانت مقررة اليوم، وذلك على خلفية التصعيد العسكري مع "حزب الله" اللبناني.

بالتزامن مع ذلك، تعقد الحكومة الأمنية المصغرة "الكابينيت" اجتماعاً طارئاً بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لبحث الرد على "حزب الله" في حال توسيع عملياته ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تم رصد استعداد "حزب الله" لمهاجمة إسرائيل، وتم توجيه الجيش الإسرائيلي للرد بضربة استباقية لإزالة التهديدات، حيث تم تدمير آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وتهديدات أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في نهاية تقييم الوضع تقرر صباح اليوم تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية، وتقرر فرض قيود جزئية على شمال الجولان وجنوبه والجليل والأغوار والكرمل ومنطقة تل أبيب الكبرى.

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