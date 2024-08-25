واللا: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية هجوم متعدد الجبهات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- يستعدجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب "الضربات الاستباقية" على حزب الله، لاحتمالية أن تشن جبهات متعددة هجوما على العمق الإسرائيلي، وليس فقط من لبنان، وفق موقع "واللا" العبري.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار باتجاه العمق في الجولان والشمال السيناريو المطروح الآن.

وبحسب "واللا"، أن هذا هو سبب مطالبة الكابينت، الإسرائيليين، بالبقاء في منطقة محمية حتى إشعار آخر.

وصباح الأحد، أعلن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، عن وضع خاص أو حالة طوارئ على الجبهة الداخلية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ونقل الموقع، عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "الجيش قام بعملية إزالة التهديد. وهاجم كل منطقة تم اكتشاف هذه التهديدات فيها"، بشأن هجوم "حزب الله".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة، افترضتا أن تاريخ الرد على الاغتيالات يعتمد على المفاوضات بين حركة" حماس" وإسرائيل.

وشدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على بذل كل ما يمكن واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ من أجل الدفاع عن البلاد، على حد قوله.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" التي عقدت في المقر المحصن تحت الأرض في "الكرياه": "في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد".

وعقد "الكابينيت" اجتماعه عقب إطلاق "حزب الله" اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على مقتل القيادي فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية، قبل عدة أسابيع.

وقال الحزب، في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه: "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو".



وأشار إلى أن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنًا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.