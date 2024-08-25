الشبلي ينتقد التراجع عن تحويل الأردن لمركز إقليمي للأمن الغذائي إلى تشكيل مجلس وطني فقط

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- Amman Net) تساءل مستشار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي د.مطيع الشبلي عن مصير الإستراتيجية بعد ما يقارب الثلاث سنوات على إقرارها، منتقدا تراجع الفكرة من تحويل الأردن لمركز إقليمي للأمن الغذائي، إلى الاكتفاء بتشكيل مجلس وطني فقط وتتفرع منه لجان لدراسة واقع الأمن الغذائي والعمل على تعزيزه.
وأشار في معرض حديثه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مدني التي خصصت للحديث عن "دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية" عن أهمية تحقيق الأمن الغذائي للجميع ضمن معايير : ضمان القدرة المادية للمواطنين، أن يكون هناك عرضا كافيا، الاستفادة من الموارد الغذائية، وأن يكون هناك توفر دائم على مدار زمني مناسب.
كما تم التطرق في الحلقة لمفهوم الأمن الغذائي والتنمية الريفية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الريفية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه المناطق، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها في المناطق الريفية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
يشار إلى أن برنامج "مدني" يبث كل أربعاء 2:30 ظهراُ على راديو البلد يناقش قضايا متنوعة تهم المجتمع مثل البيئة والصحة وحقوق الإنسان وأي قضايا مجتمعية أخرى ودور منظمات المجتمع المدني في معالجة هذه القضايا، ورؤية المجتمع المدني التحليلية لها، بالإضافة إلى قصص نجاح منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها،
وهو من إعداد ربى جوهر وتقديم عطاف الروضان.
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