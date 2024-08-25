الشبلي ينتقد التراجع عن تحويل الأردن لمركز إقليمي للأمن الغذائي إلى تشكيل مجلس وطني فقط

MENAFN - Amman Net) تساءل مستشار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي د.مطيع الشبلي عن مصير الإستراتيجية بعد ما يقارب الثلاث سنوات على إقرارها، منتقدا تراجع الفكرة من تحويل الأردن لمركز إقليمي للأمن الغذائي، إلى الاكتفاء بتشكيل مجلس وطني فقط وتتفرع منه لجان لدراسة واقع الأمن الغذائي والعمل على تعزيزه.

وأشار في حديثه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مدني التي خصصت للحديث عن "دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية" عن أهمية تحقيق الأمن الغذائي للجميع ضمن معايير : ضمان القدرة المادية للمواطنين، أن يكون هناك عرضا كافيا، الاستفادة من الموارد الغذائية، وأن يكون هناك توفر دائم على مدار زمني مناسب.

كما تم التطرق في الحلقة لمفهوم الأمن الغذائي والتنمية الريفية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الريفية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه المناطق، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها في المناطق الريفية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

يشار إلى أن برنامج "مدني" يبث كل أربعاء 2:30 ظهراُ على راديو البلد يناقش قضايا متنوعة تهم المجتمع مثل البيئة والصحة وحقوق الإنسان وأي قضايا مجتمعية أخرى ودور منظمات المجتمع المدني في معالجة هذه القضايا، ورؤية المجتمع المدني التحليلية لها، بالإضافة إلى قصص نجاح منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها،

وهو من إعداد ربى جوهر وتقديم عطاف الروضان.