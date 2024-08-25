“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال مرشحه عن المقعد المسيحي بدائرة عمان الثانية جهاد مدانات

(MENAFN
- Amman Net) استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف الأجهزة الأمنية لمرشحه عن المقعد المسيحي في قائمة الحزب في الدائرة الثانية في عمان جهاد المدانات أثناء توجهه مع أعضاء القائمة إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعص الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
واعتبر الحزب في تصريح صادر عنه اليوم هذه الخطوة ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً الهيئة المستقلة للانتخابات والجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تتناقض مع التصريحات الرسمية حول وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويهدد مسار تحديث المنظومة السياسية برمتها ويفاقم فجوة الثقة بمؤسسات الدولة.
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