«تيك توك» تسمح بمحادثة جماعية تضم 31 مستخدماً.. لكن بشروط

أضافت منصة «تيك توك» خاصية المحادثة الجماعية للسماح بمشاركة الفيديوهات داخل مجموعة تضم ما يصل إلى 31 مستخدماً، بشرط ألَّا يقل عمر المستخدم عن 16 عاماً.

ومثل خاصية المحادثة المباشرة، فإن خاصية «غروب شات» للمحادثة الجماعية لن تكون متاحة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً.

وللانضمام إلى أي مجموعة، يحتاج المستخدم إلى إضافته من جانب أحد الأصدقاء، أي شخص يتابعه أو يقوم هو بمتابعته على المنصة.

في الوقت نفسه، ومن أجل مزيد من إجراءات السلامة الإضافية بالنسبة إلى المستخدمين الذين يبلغ عمرهم 16 و17 عاماً، فإنه لن يسمح لهم بالانضمام إلى أي مجموعة إلا إذا كانت تضم صديقاً مشتركاً واحداً على الأقل.

وإذا تلقى هؤلاء المستخدمون رابطًا يحمل دعوة انضمام إلى المجموعة، فإنهم سيحتاجون إلى قبول الدعوة شرطاً مسبقاً للانضمام إلى المجموعة.

وذكرت منصة «تيك توك» أنه عند إنشاء مستخدم مراهق مجموعة، فإنه ستتم مراجعة المنضمين الجدد، والموافقة على انضمامهم إلى المجموعة مسبقاً.

ويمكن للمستخدمين، حجب صوت المستخدمين الآخرين أو فرض حظر عليهم داخل أي مجموعة، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي رسائل تنتهك قواعد المنصة أو عن المجموعة ككل إذا كانت تحتوي على محتوى مخالف.

وهناك حدود لعدد المجموعات التي يمكن لأي مستخدم القيام بإنشائها، وكذلك عدد الرسائل التي يمكنه إعادة توجيهها عبر المجموعة.

وأضافت «تيك توك» خاصية إضافية، وهي إمكانية إضافة ملصقات إلى الرسائل المباشرة.

ويمكن للمستخدمين إما إنشاء أو تحميل مصطلحات خاصة بهم للمجموعة بالكامل للاستخدام أو للاختيار من مجموعة الملصقات الموجودة.