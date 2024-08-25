الناقلات الوطنية تحلّق إلى 606 وجهات مع انتعاش الطلب على السفر

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين، مدعومةً بمكانة دولة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلاً عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

ويتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية التحلّيق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة عبر إضافة مزيد من الوجهات الى شبكاتها المتنامية، لا سيما في ظل التوقعات بنمو ملموس في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة لتبلغ 140 مليون مسافر، وذلك بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهر رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من الناقلات الوطنية، أن رحلات الناقلات الوطنية تصل إلى نحو 606 وجهات حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، وذلك مقارنة مع نحو 586 وجهة في نهاية العام الماضي 2023، وبنمو نسبته 3.4%.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 144 وجهة لطيران الإمارات، و79 وجهة للاتحاد للطيران، و125 وجهة لـ فلاي دبي، ونحو 218 وجهة للعربية للطيران، فيما تضم محفظة "ويز إير أبوظبي" نحو 40 وجهة.

الاتحاد للطيران

وواصلت "الاتحاد للطيران" تعزيز شبكة وجهاتها منذ بداية العام الجاري، في حين تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع إلى أكثر من 125 وجهة مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، إضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليون راكب سنوياً.

وتتوقع الناقلة إضافة العديد من الوجهات الجديدة هذا العام بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة العام الماضي، منها لشبونة، وكوبنهاغن، وكلكتا، وأوساكا، فيما أعلنت مؤخراً عن زيادة رحلاتها إلى تايلاند لتصبح 41 رحلة أسبوعياً ابتداء من أكتوبر المقبل، بينما تستأنف رحلاتها إلى نيروبي ابتداء من 15 ديسمبر المقبل.

ونجحت "الاتحاد للطيران" في نقل نحو 10.4 ملايين مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ووصل عدد الطائرات التي تشغلها إلى 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتها.

وسجلت "الاتحاد للطيران"، خلال النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم، بنمو على أساس سنوي قدره 48%، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% إلى 11.7 مليار درهم.

وتغطي "طيران الإمارات" حالياً شبكة واسعة تضم 144 وجهة ركاب وشحن في القارات الست، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

طيران الإمارات

تستعد "طيران الإمارات" لتسيير طائراتها المحدثة من طراز "بوينج 777"، إلى وجهتين جديدتين هما زيوريخ والرياض، اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، فيما تعتزم إضافة الطائرة ذاتها إلى عملياتها في جنيف وبروكسل. وتستكمل "طيران الإمارات" تحديث 80 طائرة أخرى من طراز "بوينج 777"، في إطار برنامجها الذي تزيد استثماراته عن 3 مليارات دولار، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات في الصناعة والارتقاء بتجربة المسافرين في الأجواء إلى مستويات غير مسبوقة.

فلاي دبي

تحلق "فلاي دبي" إلى 125 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، يخدمها أسطول يتألف من 88 طائرة من طراز "بوينغ 737".

ودشنت "فلاي دبي" مؤخراً رحلاتها المنتظمة إلى مطار بازل مولوز فريبورغ الأوروبي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهة، لتنمو بذلك شبكتها في أوروبا إلى 29 وجهة منها بودابست وكاتانيا وكراكوف وميلانو- بيرغامو وبراغ وسالزبورغ وزغرب.

وتتوقع الناقلة أن تتسلم سبع طائرات مع نهاية العام الجاري، فيما تخطط لتوظيف أكثر من 130 طيارا جديدا لدعم توسع شبكتها، مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس إلى وجهاتها.

العربية للطيران

تمتلك مجموعة "العربية للطيران" شبكة واسعة تربط نحو 218 وجهة انطلاقاً من 6 مراكز عمليات إستراتيجية تشمل 113 وجهة من دولة الإمارات، بالإضافة إلى من مراكز عملياتها في المغرب ومصر وباكستان.

وسجلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً صافية بلغت 693 مليون درهم، وقدمت خدماتها لأكثر من 8.9 مليون مسافر في الفترة من يناير إلى يونيو 2024 انطلاقا من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما حافظ معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول على نسبة مرتفعة بلغت 81%.

"ويز إير أبوظبي"

تضم محفظة "ويز إير أبوظبي" 40 وجهة مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام، ما يدعم خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.