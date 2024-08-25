الملكية الأردنية تعلق جميع الرحلات إلى بيروت

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت،وذلك نتيجة الوضع الراهن.

وكانت الشركة قد أعلنت، عن تسيير ثلاث رحلات الاثنين والثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.

وأكدت الشركة في بيان، حرصها الدائم على خدمة الأردنيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وهو ما يأتي كجزء من رسالتها وواجبها الوطني.