الملكية الأردنية تعلق جميع الرحلات إلى بيروت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت،
وذلك نتيجة الوضع الراهن.
وكانت الشركة قد أعلنت، عن تسيير ثلاث رحلات الاثنين والثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.
وأكدت الشركة في بيان، حرصها الدائم على خدمة الأردنيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وهو ما يأتي كجزء من رسالتها وواجبها الوطني.
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