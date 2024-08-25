السلطات الفرنسية تقبض على الرئيس التنفيذي لتطبيق «تلغرام»

أوقِف مؤسس تطبيق «تلغرام»، بافيل دوروف، مساء أمس، في مطار لوبورجيه قرب باريس، بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون، على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي، البالغ 39 عاماً، في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء (بين 17,30 و18,00 بتوقيت غرينتش) برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفق ما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.

وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتياً من باكو (أذربيجان)، موضحاً أنه كان سيقضي المساء على الأقل في باريس، حيث كان مقرراً أن يتناول العشاء. ويُتوقع أن يمثل أمام المحكمة اليوم.

ويتهم القضاء دوروف بعدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء لتطبيقه من جانب بعض المستخدمين.

وقال أحد المحققين: «يكفي إفلاتاً لتلغرام من العقاب»، مبدياً دهشته من أن الملياردير قرر المجيء إلى باريس برغم علمه بأنه مطلوب في فرنسا.

وقال أحد المصادر المطلعة على الملف إنه فعل ذلك «ربما بدافع الشعور بالإفلات من العقاب».