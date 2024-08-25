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بقعة في المحيط الهادئ تشهد ارتفاعاً بالحرارة غير مسبوق منذ 600 عام

8/25/2024 2:23:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف دراسة نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز» أن مياه المحيط بالقرب من جزر فيجي جنوب غربي المحيط الهادئ لم تشهد مثل المستوى الحالي من ارتفاع درجة حرارتها منذ 600 عام.

وأفادت جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز في ألمانيا، التي شاركت في الدراسة، بأن البيانات تعتبر «دليلاً إضافياً على الاحترار غير المسبوق في منطقة غرب المحيط الهادئ».

يشار إلى أنه جرت دراسة مناخ الماضي بفضل شعاب مرجانية يطلق عليها (دبلوستريا هيليوبورا) يمكن أن تعيش فترة طويلة وتنمو بمعدل يتراوح بين 3 إلى 6 ملليمترات في السنة.

ويجري تخزين التغيرات المناخية في العصور السابقة داخل هياكل هذه الشعاب المرجانية، وفقاً لجامعة يوناس جوتنبرغ ماينز.

وبشكل أكثر دقة، أجرى الباحثون فحصاً لنواة يبلغ طولها نحو مترين من المرجان من هذا النوع، مع التركيز على نسبة عنصر سترونتيوم إلى عنصر الكالسيوم.

وتم تحديد عمر كل طبقة باستخدام طريقة التأريخ باليورانيوم-الثوريوم، بفضل معهد علوم الأرض في جامعة ماينز.

وبشكل أساسي، يقوم العلماء بدراسة مقدار تحلل نظائر اليورانيوم بشكل إشعاعي وتحولها إلى ثوريوم، ما يسمح لهم باستنتاج العمر.

وأظهرت تقييمات بيانات الشعاب المرجانية خلال الفترة من عام 1370 إلى عام 1997، إضافة إلى قياسات لدرجة حرارة المياه على مدى 26 عاماً، أن عام 2022 كان الأكثر دفئاً في منطقة المحيط الهادئ منذ عام 1370.

وتؤدي منطقة المحيط الهادئ الجنوبي الغربي دوراً مركزياً في تنظيم أنماط المناخ العالمية مثل ظاهرة تذبذب النينو الجنوبي، وهو نظام دوران مترابط بين المحيط والجو في المنطقة الاستوائية بالمحيط الهادئ.

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