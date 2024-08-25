هيفاء المازمي.. ضابط في شرطة دبي برتبة سفيرة إنسانية

لا تُمانع في خوض تجارب صعبة من أجل إسعاد الآخرين، ولا تُمانع في قطع آلاف الأميال لرؤية طفل يبتسم، وتعمل لساعات طويلة من أجل إعادة تأهيل مدرسة أو طلبة أو شراء قرطاسية وزي مدرسي لهم، فكل ما تعرفه أن "الإنسانية تبدأ من العطاء".

حدثينا هنا عن هيفاء المازمي ملازم ثان في شرطة دبي، ضربت مثالاً يُحتذى في العمل الإنساني، فخاضت تجارب نوعية ساهمت في ترك بصمة على شفاه الكثير من الأطفال.

التحقت المازمي للعمل في شرطة دبي في العام 2014 في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن فريق قسم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وساهمت من خلال عملها في مجال الرصد الإذاعي في التعامل مع العديد من الشكاوى الواردة عبر برامج البث المباشر في الدولة، والعمل على حلها بالتواصل مع الإدارات المعنية لإسعاد المُتصلين ما أسهم في أن تنال العديد من شهادات الشكر والثناء.

فكرة التطوع

بدأت المازمي حياتها المهنية في شرطة دبي كعريف أول ثم تدرجت في الرتب لتصل إلى رتبة ملازم ثان، وذلك بموازاة دراستها الجامعية في تخصص علم الاجتماع الذي كان طريقها للتقرب ودراسة في المجتمعات الإنسانية والتعمق فيها".

تقول المازمي: "ضمن طبيعتي الشخصية، أرغب دائماً في التواصل مع الناس بمختلف شرائحهم ومعرفة أصول الثقافات، لذلك قررت دراسة علم الاجتماع، وهنا زاد شغفي في حب التواصل مع الناس من جانب إنساني، لذلك فكرت كثيراً في التطوع لمساعدة الفقراء لكن لم أكن لأجد الطريق لذلك".

مبادرة طلابية

في العام 2019، كانت المازمي تُطالع أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتشاهد طلبة جامعيين يزورون إحدى القرى الفقيرة في دولة زنجبار، ويلقون الضوء على حاجة الأهالي إلى ترميم مدرسة القرية، حيث طرحوا فكرة التطوع لمن يرغب في تقديم المساعدة، لتجد الفرصة وتتواصل معهم، وتبدأ أول رحلة تطوعية إنسانية لها.

تقول المازمي: "توجهت إلى والدتي وأبلغتها برغبتي في التطوع والسفر إلى زنجبار لمساعدة فقراء إحدى القرى في ترميم المدرسة، فرفضت بشكل قاطع وذلك لأنني فتاة، ولا يمكن أن تسمح لي بالسفر، فأكدت لها أن هناك ما يقارب من 7 فتيات سيشاركن في التطوع معي، لكنها جددت الرفض إلا أنه وبعد إلحاح وإصرار ومناقشات وافقت على تلبية رغبتي".

الرحلة الأولى

انطلقت المازمي برفقة مجموعة من الطلاب والطالبات الجامعيين إلى زنجبار وتوجهوا إلى قرية بعيدة نائية بواسطة حافلة، تقول: "سكنا في فندق "هوستيل"، وعند الساعة السادسة صباحاً، كانت تأتي الحافلة وتصطحبنا إلى القرية التي تبعد عنا لمدة تقارب الساعة، وعند الوصول كنا نباشر العمل سويةً في ترميم مدرسة القرية التي كانت في غاية السوء، ما اضطر بعض المدرسين إلى التدريس تحت ظل شجرة، وساعدنا بعضنا البعض على تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية".

وتابعت: "لم أكن أتوقع وقتها مدى صعوبة العمل التطوعي والجهد الكبير المرتبط به وطيبة الحياة القاسية التي قد تتطلب العيش في ظروف صعبة والتأقلم معها، إلا أن هذه الصعوبة كانت تنجلي عند مشاهدتي لأعين الأطفال وهم ينتظرونا كل يوم في ساعات الصباح في ساحة المدرسة ويراقبون عن كثب أعمالنا اليومية".

استمرت المازمي في العمل بصحبة الطلبة الجامعيين لمدة أسبوعين، ساهموا خلالها في ترميم المدرسة بنجاح وإعادة إحيائها، ما كان له الأثر الكبير على مستوى السعادة للطلبة والمدرسين وأهالي القرية.

الرحلة الثانية.. كينيا

في شهر أغسطس من العام ذاته، اقترح الطلبة الجامعيون التوجه إلى دولة كينيا لمساعدة قرية لديها مدرسة مكونة من 3 صفوف ذات بنية تحتية صعبة وتعاني نقصاً في الأبواب والنوافذ ما يجعها مكاناً لدخول مختلف الحيوانات المفترسة، مجدداً قررت المازمي خوض التجربة والاستمرار في التطوع لمساعدة الناس رغم صعوبة التجربة الأولى.

انطلقت المازمي مع الطلاب والطالبات، وخاضت أيضاً تجربة صعبة فقد أقامت لأول مرة في حياتها داخل خيمة، وعملت بكل جهد لمدة 3 أسابيع في ترميم المدرسة، وقد قضت عيد الأضحى في المنطقة، واحتفت به مع الأهالي والأطفال بعيداً عن أهلها.

تقول المازمي: في المرة الثانية، كانت التجربة مُشوقة أكثر، وسعدت بالتواصل مع الأطفال الذين كانوا يراقبون عملنا الترميمي بشكل يومي من خارج نوافذ المدرسة".

الرحلة ثالثة.. ومفاجأة كورونا

بعد نجاح الرحلة الثانية، توجهت المازمي في رحلتها التطوعية الثالثة، وهذه المرة بالعودة إلى قرية أخرى في دولة زنجبار للعمل على ترميم مدرسة جديدة، إلا أن أمراً لم يكن بالحسبان قد حدث، فقد أغلقت المطارات أبوابها بسبب تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا.

تقول:" في هذه المرة استمر تطوعنا لمدة 3 أسابيع بسبب إغلاق المطارات نتيجة تداعيات الجائحة، فعملنا بعد الانتهاء من ترميم المدرسة على إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة الأهالي، ومنها دفع مبالغ مالية لتوفير وتوزيع الطعام على طلبة المدرسة، ثم بحثنا عن خياط قريب من منطقة مجاورة للقرية، وعملنا على شراء زي موّحد للطلبة، ولم أكن أتخيل مدى سعادة الطلبة أثناء ارتدائهم الزي المدرسي لأول مرة في حياتهم".

التجربة الرابعة

في العام 2023، قررت الملازم هيفاء المازمي إعادة خوض تجربة جديدة في العمل التطوعي وتوجهت إلى منطقة نيبال حيث قدمت برفقة طلبة جامعيين، مساعدات قرطاسية إلى طلبة مدرسة قرية فقيرة، وساهمت في تعليمهم اللغة الإنجليزية وعرفتهم بالثقافة العربية وبدولة الإمارات والزي الخليجي.

كل المبادرات التطوعية التي شاركت المازمي فيها كانت نابعة من رغبتها الشخصية وكانت تُخصص لها وقتاً من إجازتها "وجدت مع زملائي من الطلبة الجامعيين ما أسعى إليه، وتمكنت بفضل الله من تقديم المساعدة للفقراء وخوض تجربة العمل الإنساني".

تؤكد المازمي أن التطوع يُعتبر تجربة إنسانية مهمة يجب على كل من يستطيع أن يخوضها، تخصيص وقت لها، فهي تُغني شخصية الإنسان بالمفاهيم والقيم، وتجعله يُدرك مدى النعمة التي أنعمها الله عليه من الأسرة والعائلة والوطن الحاضن، إلى جانب تعليمنا أن السعادة الحقيقية منبعها "العطاء".

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