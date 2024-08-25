أعلنت سلطات الملاحة الإسرائيلية استئناف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، توقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وتزامن القرار مع شنّ إسرائيل عشرات الهجمات الاستباقية على مناطق عدة جنوبي لبنان، حسبما أعلن الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيل هغاري، صباح اليوم، إن «سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان»، واصفاً العملية بأنها «هجوم استباقي».

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، تنفيذ هجوم مباغت على قاذفات صواريخ لـ«حزب الله» في لبنان كانت تهدف إلى ضرب تل أبيب.

وكشف مصدر استخباراتي غربي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الضربة الإسرائيلية في لبنان أحبطت هجوماً صاروخيا على تل أبيب كان على بعد دقائق، مؤكداً أن «جميع منصات إطلاق الصواريخ دُمرت»، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية في لبنان، بعد رصده استعدادات لـ«حزب الله» لشن هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل التي أعلنت حال الطوارئ.

وأكد «حزب الله» أنه يشنّ هجوماً واسع النطاق بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الإسرائيلي، وتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً.

وأضاف، في بيان: «هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها، وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها».

وأوضح أن هذه الهجمات تأتي ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، الذي قُتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحصى أكثر من 150 صاروخاً أطلقت من لبنان باتجاه أراضيه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة.

وأعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح اليوم ستتأخر، مشيراً إلى أن الرحلات الواصلة سيعاد توجيهها إلى مطارات أخرى.

وكتب الجيش الإسرائيلي، في رسالة باللغة العربية على تطبيق «تلغرام»: «نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله، بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من شمال إسرائيل، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لـ«حزب الله»، داعياً سكان مناطق عدة إلى الاحتماء في الملاجئ تحسباً لهجوم مضاد.