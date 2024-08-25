أقارب رهائن إسرائيليين يتهمون نتنياهو بإفشال صفقات الإفراج

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل، مساء أمس، للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

واتهم العديد من الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين بإفشال فرص التوصل إلى اتفاق من خلال فرض شروط جديدة باستمرار في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين هناك. وأوقفت شرطة الخيالة مسيرة مظاهرات أمام وزارة الدفاع.

ووفقاً لعدة تقارير إعلامية، فإن النقطة المحورية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر في القاهرة هي مسألة المدة التي يمكن أن تبقى فيها القوات الإسرائيلية متمركزة في قطاع غزة، وخاصة ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وتعتقد إسرائيل أنه لا يزال لدى حماس 109 من المحتجزين، مع إعلان وفاة 36 منهم واعتبار 73 منهم ما زالوا على قيد الحياة، وفقاً لما قالته متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن إيناف زانجاوكر، والدة المحتجز ماتان زانجاوكر، قولها: «يبدو أن هذه هي الفرصة الأخيرة. إما أن يتم التوصل إلى اتفاق أو يتصاعد العنف».

وطالبت المحتجزة السابقة أفيفا سيجل، التي لا يزال زوجها محتجزاً لدى حماس، نتنياهو بالوفاء بوعده.

وقالت خلال تجمع احتجاجي: «نظرت إلي في عيني ووعدت بإعادة كيث إلى المنزل. لم أعد أؤمن بالكلمات، أريد أن أرى الأفعال».

يشار إلى أنه خلال هدنة استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر الماضي، أفرجت حماس عن 105 من المحتجزين.

وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها. ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مشابه مرة أخرى.

وفي حين أن وفداً من حماس سافر إلى القاهرة، فإن الحركة قالت أيضاً إنها لن تشارك بشكل مباشر في المحادثات، ولكنها ستطلع فقط على تقدمها.

وسافر رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد، دافيد برنياع، ورئيس المخابرات الداخلية الإسرائيلي الشاباك، رونين بار، إلى العاصمة المصرية الخميس.