لابريوش تحتفل بمرور 40 عاماً من التميّز في فنّ الطهي

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) أبوظبي – تحتفل مطاعم لابريوش، وجهة النكهات الفرنسيّة المفضّلة، بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسها في سبتمبر القادم. في لابريوش نجد التشكيلة الواسعة التي تجمع بين الأطباق التقليديّة الأصيلة والمأكولات العصريّة الفاخرة، مع إبداع يتجلّى في كلّ طبق يُقدَّم. وبفضل جوّه الدافئ المُريح المستوحَى من روح الريف الفرنسيّ، يستقطب مطعم لابريوش الزبائن بحبٍّ واهتمام بكلّ التفاصيل، من أجل تجربة طعامٍ فريدة. وللاحتفال بهذه المناسبة الخاصّة، سيُطلق المطعم حملة ذكرى مدّتها شهر كامل، بهدف تقديم الشكر لزبائنه المُخلصين وإشراكهم في مزيد من الفرح ونشر البهجة.
الاحتفال بأربعة عقود من النكهات الفريدة والتقاليد الأصيلة
يُحضِّر مطعم لابريوش في شهر سبتمبر، سلسلةً متنوّعة من الفعاليّات والأنشطة الخاصّة، احتفالًا بأربعين عاماً من الريادة في تقديم الأطباق الفرنسيّة الأصيلة والعصريّة بشغف وتميّز، ويدعو جميع زبائنه ومُحبّيه المُخلصين للانضمام والتمتّع بتجربة لا تُنسى:
• الاختبارات والمسابقات: شارِك في مجموعة متنوّعة من الاختبارات والمسابقات للحصول على فرصة الفوز بجوائز رائعة، واستمتِع بلحظاتٍ من المرح والتشويق خلال تجربة تناول الطعام.
• بطاقات امسح واربح: احصل على بطاقات امسح واربح، طوال شهر سبتمبر مع كلّ عمليّة شراء بقيمة 175 درهماً إماراتيّاً فما فوق؛ للحصول على فرصة للفوز بمكافآت فوريّة وعروض مذهلة.
• عروض أعياد الميلاد: عروض خاصّة على الكيك للزبائن الذين سيبلغون 40 عاماً في سبتمبر، لنجعلها ذكرى لا تُنسى.
• القائمة الخاصّة بالذكرى السنويّة: استمتِع بقائمتنا الخاصّة بالذكرى السنويّة، والتي تعرض خبرتنا العريقة في الطهي والشغف الذي يشتهر به لابريوش.
• منتَجات الذكرى السنويّة: للاحتفال بهذه المناسبة الخاصّة، يقدّم لابريوش نسخة محدودة من منتَجات الذكرى السنويّة المُتاحة للشراء في جميع فروعنا، حيث نُتيح لزبائننا الحصول على قطعة من تاريخنا العريق.
الحملة التفاعليّة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ
لمزيد من التفاعل مع مجتمعنا وزيادة عدد الزيارات إلى جميع الفروع، سيقوم لابريوش بإطلاق حملة شاملة على وسائل التواصل الاجتماعيّ على مدار الشهر. ستتضمّن هذه الحملة محتوى تفاعليّاً، ولمحات حصريّة من وراء الكواليس، وفرصة رائعة لمشاركة زبائننا لحظاتهم الخاصّة في لابريوش، بهدف تكوين مجتمعٍ نابضٍ بالحياة يجمع كلّ عشّاق الطعام.
مطبخ صحيّ بموروث فرنسيّ
منذ إنشائه، لا زال مطعم لابريوش يزوّد زبائنه بمساحة وديّة مريحة، للاستمتاع بالمأكولات الصحيّة. فالمزيج الفريد بين المأكولات الصحيّة والأجواء الدافئة المريحة، والتي تذكّرنا بالريف الفرنسيّ، يجعل من لابريوش مكاناً مفضّلاً لتناول الطعام لدى الكثيرين. حيث يعكِس كلّ طبق يتمّ إعدادُه في مطبخنا التزامَنا بالتميّز في تحضير الأطباق بشغف وحبّ تشعر به مع كلّ لقمة.
وجهة الإفطار المفضّلة
باعتباره وجهة الإفطار المفضّلة، يتميّز لابريوش بتقديم تشكيلة متنوّعة تلبّي كلّ الأذواق. تتنوّع الخيارات بين الإفطار التقليديّ اللذيذ والأطباق العصريّة الخفيفة، لتمنحك تجربة فريدة ومبتكَرة في كلّ وجبة. فالكرواسون الطازج، مع رائحة القهوة، وأطباق الإفطار الفاخرة أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من صباح زبائننا الدائمين.
ملاذٌ لمحبّي المخبوزات
يفتخر لابريوش بمجموعته الواسعة من عروض المخبوزات والمعجّنات، المصنوعة من مكوّنات مستورَدة من فرنسا، ويتمّ خبزُها بشكل يوميّ ليتمتّع زبائننا بالخُبز الطازج الشهيّ. وقد ساهم هذا التفاني في الحفاظ على الأصالة والجودة في تعزيز سمعتنا كعلامة تجاريّة إماراتيّة وبكلّ فخر.
بدايةً من الكيك اللذيذ وصولاً إلى المعجّنات الشهيّة، يقوم طهاة المخبوزات بابتكار أصنافٍ لا تقاوَم في طعمها أو شكلها الفنيّ. حيث تمّ تدريبهم على تقنيّات الخَبز الفرنسيّة التقليديّة، وإبراز خبرتهم وشغفهم في كلّ إبداع، ممّا يضمن تلبية أعلى معايير التميّز.
علامة تجاريّة إماراتيّة تتطلّع إلى العالميّة
لقد حقّق لابريوش، المطعم الذي أنشاته وتُديره الشركة الأهليّة للتجارة العامّة- وهي الشركة الأمّ المؤسَّسة عام 1979 على يد مجموعةٍ من مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدّة البارزين – نموّاً ملحوظاً على مرّ السنين. ومع انتشارنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربيّة المتحدّة و30 موقعاً في أبوظبي ودبي والشارقة والمنطقة الغربيّة، متحمّسون ونعمل بشغف على خطط التوسّع، في سبيل تقديم تجارب طهي استثنائيّة إلى الجمهور العالميّ.
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