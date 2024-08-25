مصرف عجمان يعين هند آل علي نائبة تنفيذية للرئيس – رئيس الموارد البشرية للمصرف

(MENAFN
- Evops-PR) الفوري 23 أغسطس 2024
أعلن مصرف عجمان عن تعيين السيدة هند آل علي في منصب نائبة تنفيذية للرئيس - رئيس الموارد البشرية. تتمتع هند، القيادية الإماراتية المخضرمة، بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 24 عاماً في القطاع المصرفي، مع سجل حافل بالإنجازات في مجال الموارد البشرية الاستراتيجية وإدارة التغيير وتحويل الأعمال والموارد البشرية. وتشمل خلفيتها القوية خبرةً في التعامل مع الشركات الناشئة وعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام الأولي، ما يجعلها إضافة مثالية إلى بيئة مصرف عجمان الديناميكية.
في ضوء هذه الخطوة، صرح السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يسعدنا أن نرحب بالسيدة هند آل علي رئيسة تنفيذية جديدة للموارد البشرية. ستلعب خبرتها الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في إدارة رأس المال البشري دوراً مفصلياً في دعم نمو مصرف عجمان." وأضاف: "ستقود هند عملية تحويل جذري شاملة في مجال الموارد البشرية في مصرف عجمان، الأمر الذي سيمكننا من بناء ثقافة ديناميكية عالية الأداء، تتوافق مع أهدافنا التجارية طويلة الأجل، وتضمن موقعنا في طليعة القطاع المصرفي."
قدمت هند، في منصبها السابق كرئيس تنفيذي للموارد البشرية في مجموعة نتورك إنترناشيونال، مساهمات جوهرية في إدارة وظيفة الموارد البشرية بشكل عام، حيث قادت مبادرات رئيسية في مجال التعويضات والمزايا واستراتيجيات الموارد البشرية، خاصة خلال مراحل التوسع والاستحواذ الكبيرة التي شهدتها الشركة. وكانت قيادتها في هذه المجالات حاسمة في دفع عجلة نمو الشركة ونجاحها. شغلت هند قبل ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس رأس المال البشري في شركة دنيا للتمويل، حيث لعبت دوراً محورياً في الإشراف على وظائف الموارد البشرية وتعزيزها، ما ساهم بشكل كبير في النمو السريع للشركة. كما تضم مسيرة هند المهنية أدواراً قيادية مهمة في سيتي بنك وبنك المشرق، حيث ركزت على التوظيف والتوطين وتنمية رأس المال البشري.
حازت هند على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من كلية دبي للطالبات، وعززت خبرتها من خلال دورات متخصصة في إدارة الموارد البشرية. سيشكل فهمها العميق لديناميكيات الموارد البشرية ونهجها الاستشرافي إضافةً لا غنى عنها في بناء ثقافة عالية الأداء في مصرف عجمان، بما يضمن استمرار نجاح المصرف ونموه.
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