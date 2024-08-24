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وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: نسعى لإنجاح وساطة غزة تفاديا لانزلاق المنطقة في دوامة التصعيد

8/24/2024 11:57:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 8 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت عن أمله في أن تكلل جهود الوساطة الجارية بالنجاح في وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة تفاديا لانزلاقها في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا خلاله الأوضاع الاقليمية المتأزمة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن عبد العاطي أعرب عن تطلع القاهرة للتوصل الي اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وانجاز صفقة لتبادل الأسرى.
وتابع أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور لمتابعة مسار العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة وتطورات الوضع الإقليمي. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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