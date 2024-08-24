وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: نسعى لإنجاح وساطة غزة تفاديا لانزلاق المنطقة في دوامة التصعيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 24 - 8 (كونا) -- أعرب وزير
الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت عن أمله في أن تكلل جهود الوساطة الجارية بالنجاح في وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة تفاديا لانزلاقها في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا خلاله الأوضاع الاقليمية المتأزمة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن عبد العاطي أعرب عن تطلع القاهرة للتوصل الي اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وانجاز صفقة لتبادل الأسرى.
وتابع أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور لمتابعة مسار العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة وتطورات الوضع الإقليمي. (النهاية)
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