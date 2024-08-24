الدوري السعودي: الاتحاد يفوز على الخلود بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 24 - 8 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي اليوم السبت على نظيره (الخلود) بهدف نظيف وذلك في منافسات الجولة الأولى من دوري (روشن) السعودي والتي سميت بجولة (كأس العالم للرياضات الإلكترونية).
وجاء هدف (الاتحاد) القاتل في المباراة التي اقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عن طريق محترفه حسام عوار في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الثاني.
وبذلك يحصد (الاتحاد) أول ثلاث نقاط له في سباق الدوري وهو يأمل في ترك بصمة إيجابية بنهاية الموسم لاسيما بعد ان انهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالترتيب. (النهاية)
ف ن / ر ج
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