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الدوري السعودي: الاتحاد يفوز على الخلود بهدف نظيف

8/24/2024 11:57:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 8 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي اليوم السبت على نظيره (الخلود) بهدف نظيف وذلك في منافسات الجولة الأولى من دوري (روشن) السعودي والتي سميت بجولة (كأس العالم للرياضات الإلكترونية).
وجاء هدف (الاتحاد) القاتل في المباراة التي اقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عن طريق محترفه حسام عوار في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الثاني.
وبذلك يحصد (الاتحاد) أول ثلاث نقاط له في سباق الدوري وهو يأمل في ترك بصمة إيجابية بنهاية الموسم لاسيما بعد ان انهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالترتيب. (النهاية)

ف ن / ر ج



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