وزير العدل التركي: الاحتلال الإسرائيلي دمر مستشفى الشفاء في غزة على مرأى العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 24 - 8 (كونا) -- قال وزير
العدل التركي يلماز تونج السبت إن الاحتلال الإسرائيلي دمر مستشفى
الشفاء في قطاع غزة وأحرقه على مرأى من العالم بأسره.
وأضاف تونج قبيل عرض فيلم
وثائقي تلفزيوني عن جريمة قصف
مستشفى الشفاء إن العديد من المؤسسات الإعلامية في العالم كشفت المأساة الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وتحديدا في غزة.
وأضاف أن "وسائل الإعلام التركية أظهرت موقفا مثيرا للإعجاب بشأن هذه القضية وما زالت تواصل عملها".
وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا بينهم 17 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف امرأة.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في فلسطين منذ 7 أكتوبر.
وأكد أن تركيا تدعم المساعدات الإنسانية إلى وتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع في أقرب وقت.
وفي مارس الماضي هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع مستشفى الشفاء في غزة الذي كان يضم آلاف النازحين واغتال فيه مئات المدنيين في واحدة من أبرز جرائم الاحتلال خلال عدوانه الأخير المستمر على غزة منذ قرابة 11 شهرا. (النهاية)
ط أ / ه س ص
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