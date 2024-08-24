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وزير العدل التركي: الاحتلال الإسرائيلي دمر مستشفى الشفاء في غزة على مرأى العالم

8/24/2024 11:57:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 24 - 8 (كونا) -- قال وزير العدل التركي يلماز تونج السبت إن الاحتلال الإسرائيلي دمر مستشفى الشفاء في قطاع غزة وأحرقه على مرأى من العالم بأسره.
وأضاف تونج قبيل عرض فيلم وثائقي تلفزيوني عن جريمة قصف مستشفى الشفاء إن العديد من المؤسسات الإعلامية في العالم كشفت المأساة الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وتحديدا في غزة.
وأضاف أن "وسائل الإعلام التركية أظهرت موقفا مثيرا للإعجاب بشأن هذه القضية وما زالت تواصل عملها".
وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا بينهم 17 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف امرأة.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في فلسطين منذ 7 أكتوبر.
وأكد أن تركيا تدعم المساعدات الإنسانية إلى وتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع في أقرب وقت.
وفي مارس الماضي هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع مستشفى الشفاء في غزة الذي كان يضم آلاف النازحين واغتال فيه مئات المدنيين في واحدة من أبرز جرائم الاحتلال خلال عدوانه الأخير المستمر على غزة منذ قرابة 11 شهرا. (النهاية)

ط أ / ه س ص



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