ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تطلق خطة للانتشار الأمني في العاصمة طرابلس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 24 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم السبت إطلاق خطة استراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان للوزارة أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال إخراج التشكيلات الأمنية والعسكرية وتكريس السلم والأمن.
وبينت أن خطة الانتشار الأمني تعمل على 3 مسارات الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية وثانيا حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص والمسار الثالث أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بالأجهزة الشرطية التابعة لوزارة الداخلية فقط.
كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية في وقت متأخر من ليلة الجمعة استلامها رسميا لمهام تأمين مصرف ليبيا المركزي. وأوضحت أن العملية تمت بحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس قسم شرطة النجدة طرابلس. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
MENAFN24082024000071011013ID1108597330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.