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ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تطلق خطة للانتشار الأمني في العاصمة طرابلس

8/24/2024 11:57:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 24 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم السبت إطلاق خطة استراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان للوزارة أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال إخراج التشكيلات الأمنية والعسكرية وتكريس السلم والأمن.
وبينت أن خطة الانتشار الأمني تعمل على 3 مسارات الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية وثانيا حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص والمسار الثالث أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بالأجهزة الشرطية التابعة لوزارة الداخلية فقط.
كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية في وقت متأخر من ليلة الجمعة استلامها رسميا لمهام تأمين مصرف ليبيا المركزي. وأوضحت أن العملية تمت بحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس قسم شرطة النجدة طرابلس. (النهاية)

ش ب م / ه س ص




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