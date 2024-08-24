الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يفوز على ايبسويتش تاون 4-1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 24 - 8 (كونا) -- حافظ فريق (مانشستر سيتي) على انطلاقته القوية للموسم الكروي الجديد بفوزه اليوم السبت على ضيفه (ايبسويتش تاون) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ففي المباراة التي أقيمت في اطار الجولة الثانية من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
نجح الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون) في خداع دفاع السيتي بهدف مبكر وتحديدا في الدقيقة السابعة بتوقيع الأيرلندي سامويل سموديكس.
الا ان أصحاب الارض لم يتأخروا اكثر من خمس دقائق بالرد على هذا الهدف حيث سجلوا ثلاثة اهداف سريعة اولها عبر المهاجم النرويجي ايرلينع هالاند من ركلة جزاء والثاني بعده بدقيقتين بتوقيع البلجيكي كيفين دو بروين قبل ان يعود هالاند لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 16.
وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بدقيقتين تمكن هالاند من تسجيل الهدف الثالث الشخصي له (هاتريك) والرابع لفريقه الذي يعتلي صدارة الدوري بست نقاط وبفارق هدف واحد فقط عن (برايتون).
وفي مباريات اخرى أقيمت اليوم فاز (توتنهام هوتسبر) برباعية نظيفة على (ايفرتون) و(ويستهام يونايتد) على مضيفه (كريستال بالاس) بهدفين نظيفين.
من جهاه تغلب (فولهام) على ضيفه (ليستر سيتي) بهدفين مقابل هدف واحد في حين خسر (ساوثهامبتون) على ارضه بهدف دون رد امام (نوتنغهام فورست). (النهاية)
م ر ن / ر ج
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