Monday, 26 August 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري السعودي: حامل اللقب الهلال يفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة

8/24/2024 11:57:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 8 (كونا) -- فاز نادي الهلال اليوم السبت على نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينها اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز في نجران ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
ومنذ بداية المباراة لعب الهلال مهاجما ليفتتح اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة قبل ان يعود نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 39 وعزز مواطنه سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.
وبهذا الفوز حصد الهلال (حامل اللقب) أول 3 نقاط في رصيده ليلحق بقائمة المتصدرين التي تضم أندية القادسية والأهلي والتعاون والاتحاد والاتفاق والخليج التي حققت النقاط الكاملة في الجولة الأولى. (النهاية)

ع ش / ه س ص



MENAFN24082024000071011013ID1108597328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث