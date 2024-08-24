الدوري السعودي: حامل اللقب الهلال يفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 24 - 8 (كونا) -- فاز نادي الهلال اليوم السبت على نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينها اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز في نجران ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
ومنذ بداية المباراة لعب الهلال مهاجما ليفتتح اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة قبل ان يعود نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 39 وعزز مواطنه سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.
وبهذا الفوز حصد الهلال (حامل اللقب) أول 3 نقاط في رصيده ليلحق بقائمة المتصدرين التي تضم أندية القادسية والأهلي والتعاون والاتحاد والاتفاق والخليج التي حققت النقاط الكاملة في الجولة الأولى. (النهاية)
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