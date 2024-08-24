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واشنطن: استمرار هجمات الحوثيين على ناقلة النفط (ام تي دلتا سونيون) ينذر بكارثة بيئية

8/24/2024 11:57:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 8 (كونا) –- أعربت الولايات المتحدة اليوم السبت عن بالغ القلق ازاء استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على ناقلة النفط (ام تي دلتا سونيون) في البحر الاحمر وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات بيئية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي "إن استمرار هجمات الحوثيين على ناقلة النفط (إم تي دلتا سونيون) يهدد بتسرب مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر وهو ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة (إكسون فالديز)".
واضاف ميلر "بينما تم إجلاء الطاقم يبدو أن الحوثيين عازمون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر".
واعتبر ان "الحوثيين ومن خلال هذه الهجمات على استعداد لتدمير صناعة صيد الأسماك والنظم البيئية الإقليمية التي يعتمد عليها اليمنيون وغيرهم من المجتمعات بالمنطقة في معيشتهم تماما كما قوضوا تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المنطقة من خلال هجماتهم المتهورة".
ودعا المتحدث الحوثيين الى وقف تلك الهجمات على الفور كما حث الدول الأخرى على تقديم المساعدة لتجنب وقوع كارثة بيئية في المنطقة.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي لاسيما تلك التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ر ج



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