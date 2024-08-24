واشنطن: استمرار هجمات الحوثيين على ناقلة النفط (ام تي دلتا سونيون) ينذر بكارثة بيئية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 24 – 8 (كونا) –- أعربت الولايات المتحدة اليوم السبت عن بالغ القلق ازاء استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على ناقلة النفط (ام تي دلتا سونيون) في البحر الاحمر وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات بيئية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
"إن استمرار هجمات الحوثيين على ناقلة النفط (إم تي دلتا سونيون) يهدد بتسرب مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر وهو ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة (إكسون فالديز)".
واضاف ميلر "بينما تم إجلاء الطاقم يبدو أن الحوثيين عازمون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر".
واعتبر ان "الحوثيين ومن خلال هذه الهجمات على استعداد لتدمير صناعة صيد الأسماك والنظم البيئية الإقليمية التي يعتمد عليها اليمنيون وغيرهم من المجتمعات بالمنطقة في معيشتهم تماما كما قوضوا تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المنطقة من خلال هجماتهم المتهورة".
ودعا المتحدث الحوثيين الى وقف تلك الهجمات على الفور كما حث الدول الأخرى على تقديم المساعدة لتجنب وقوع كارثة بيئية في المنطقة.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي لاسيما تلك التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN24082024000071011013ID1108597327
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