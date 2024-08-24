موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تؤكد استمرارها في رصد ومتابعة "المواقع الإلكترونية الوهمية" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحتها وحجبها أولا بأول وتعلن أنها تمكنت من حجب نحو 392 موقعا وهميا تمتهن عمليات النصب والاحتيال فضلا عن إيقاف أكثر من 662 خط هاتف (واتساب) كويتي احتيالي.
أبوظبي - الإمارات تعلن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب سابعة شملت 230 أسيرا مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788 أسيرا.
تونس - وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إطلاق خطة استراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس وتقول إن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال إخراج التشكيلات الأمنية والعسكرية وتكريس السلم والأمن.
اسلام اباد - السلطات الأمنية الباكستانية تعلن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 13 آخرين جراء انفجار في سوق محلي بمقاطعة (بلوشستان) جنوب غربي باكستان. (النهاية) ر ج
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