موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تؤكد استمرارها في رصد ومتابعة "المواقع الإلكترونية الوهمية" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحتها وحجبها أولا بأول وتعلن أنها تمكنت من حجب نحو 392 موقعا وهميا تمتهن عمليات النصب والاحتيال فضلا عن إيقاف أكثر من 662 خط هاتف (واتساب) كويتي احتيالي.

أبوظبي - الإمارات تعلن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب سابعة شملت 230 أسيرا مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788 أسيرا.

تونس - وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إطلاق خطة استراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس وتقول إن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال إخراج التشكيلات الأمنية والعسكرية وتكريس السلم والأمن.

اسلام اباد - السلطات الأمنية الباكستانية تعلن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 13 آخرين جراء انفجار في سوق محلي بمقاطعة (بلوشستان) جنوب غربي باكستان. (النهاية) ر ج