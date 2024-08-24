ميتا تطلق روبوتات لجمع البيانات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أطلقت شركة ميتا روبوتات برمجية تجمع البيانات من الإنترنت لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والمنتجات ذات الصلة، ولكنها مزودة بقدرات تجعل من الصعب على أصحاب المواقع الإلكترونية منعها من جمع المحتوى الخاص بهم.
وصرحت شركة ميتا بأن الروبوت الجديد Meta - ExternalAgent مصمم «لاستخدامات مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تحسين المنتجات من خلال فهرسة المحتوى بشكل مباشر»، وهناك روبوت آخر هو Meta - ExternalFetcher ، مرتبط بعروض الشركة للمساعدات الذكية ويجمع الروابط لدعم وظائف محددة للمنتجات.
وظهرت هذه الروبوتات لأول مرة في يوليو الماضي، وفقاً لما أظهرته صفحات ميتا المؤرشفة التي حللتها شركة « Originality . ai »، وهي شركة ناشئة متخصصة في اكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقله موقع Business Insider .
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