Monday, 26 August 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميتا تطلق روبوتات لجمع البيانات

8/24/2024 11:57:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬روبوتات‭ ‬برمجية‭ ‬تجمع‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬الإنترنت‭ ‬لدعم‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والمنتجات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ولكنها‭ ‬مزودة‭ ‬بقدرات‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬المحتوى‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬

وصرحت‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬بأن‭ ‬الروبوت‭ ‬الجديد‭ ‬ Meta ‭-‬ ExternalAgent ‭ ‬مصمم‭ ‬‮«‬لاستخدامات‭ ‬مثل‭ ‬تدريب‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فهرسة‭ ‬المحتوى‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬روبوت‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬ Meta ‭-‬ ExternalFetcher ،‭ ‬مرتبط‭ ‬بعروض‭ ‬الشركة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الذكية‭ ‬ويجمع‭ ‬الروابط‭ ‬لدعم‭ ‬وظائف‭ ‬محددة‭ ‬للمنتجات‭.‬

وظهرت‭ ‬هذه‭ ‬الروبوتات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أظهرته‭ ‬صفحات‭ ‬ميتا‭ ‬المؤرشفة‭ ‬التي‭ ‬حللتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Originality ‭.‬ ai ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬ Business ‭ ‬ Insider ‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث