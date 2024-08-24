ميتا تطلق روبوتات لجمع البيانات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬روبوتات‭ ‬برمجية‭ ‬تجمع‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬الإنترنت‭ ‬لدعم‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والمنتجات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ولكنها‭ ‬مزودة‭ ‬بقدرات‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬المحتوى‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬

وصرحت‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬بأن‭ ‬الروبوت‭ ‬الجديد‭ ‬ Meta ‭-‬ ExternalAgent ‭ ‬مصمم‭ ‬‮«‬لاستخدامات‭ ‬مثل‭ ‬تدريب‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فهرسة‭ ‬المحتوى‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬روبوت‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬ Meta ‭-‬ ExternalFetcher ،‭ ‬مرتبط‭ ‬بعروض‭ ‬الشركة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الذكية‭ ‬ويجمع‭ ‬الروابط‭ ‬لدعم‭ ‬وظائف‭ ‬محددة‭ ‬للمنتجات‭.‬

وظهرت‭ ‬هذه‭ ‬الروبوتات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أظهرته‭ ‬صفحات‭ ‬ميتا‭ ‬المؤرشفة‭ ‬التي‭ ‬حللتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Originality ‭.‬ ai ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬ Business ‭ ‬ Insider ‭.‬