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((جوجل)) تدعم غرف الأخبار

8/24/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

توصلت‭ ‬شركة‭ ‬جوجل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‭ ‬مع‭ ‬المشرعين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬لتوجيه‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الأخبار‭ ‬المحلية،‭ ‬وهي‭ ‬الصفقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية،‭ ‬لإلزام‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بدعم‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬الإخبارية‭.‬

وقامت‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بمحاكاة‭ ‬استراتيجية‭ ‬استخدمتها‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬كندا،‭ ‬لمحاولة‭ ‬مواجهة‭ ‬انحدار‭ ‬صناعة‭ ‬الصحافة‭ ‬مع‭ ‬انتقال‭ ‬القراء‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬وضعف‭ ‬أموال‭ ‬الإعلانات‭.‬

وتتضمن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عنصراً‭ ‬جديداً‭ ‬ومثيراً‭ ‬للجدل،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬تمويل‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬يخشى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬محل‭ ‬وظائفهم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لانتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمشرعين‭ ‬الديمقراطيين‭.‬

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