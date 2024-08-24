Monday, 26 August 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات الاتصالات في مرصد الهجمات السيبرانية

8/24/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

قالت‭ ‬كاسبرسكي‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وشركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬كانت‭ ‬أهدافاً‭ ‬رئيسية‭ ‬للهجمات‭ ‬السيبرانية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬إذ‭ ‬واجهت‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحوادث،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬المهاجمون‭ ‬الوصول‭ ‬للبيانات‭ ‬الحساسة‭ ‬واستغلال‭ ‬العلاقات‭ ‬الموثوقة‭. ‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تُستهدف‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الكبرى‭ ‬أثناء‭ ‬النزاعات‭ ‬الدولية،‭ ‬بينما‭ ‬تُعد‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬مصدر‭ ‬جذب‭ ‬لمصادر‭ ‬التهديد‭ ‬بسبب‭ ‬اعتمادها‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬المقاولين‭ ‬الفرعيين‭.‬

في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وقعت‭ ‬284‭ ‬هجمة‭ ‬سيبرانية‭ ‬لكل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نظام،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬قسم‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والاستجابة‭ ‬المُدارة‭ (‬ MDR ‭) ‬لدى‭ ‬كاسبرسكي‭ ‬للفترة‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬يناير‭ ‬ويونيو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وشهدت‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الكبرى‭ ‬180‭ ‬هجمة‭ ‬سيبرانية‭ ‬لكل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نظام،‭ ‬بينما‭ ‬شهدت‭ ‬قطاعات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬والأغذية،‭ ‬والصناعة‭ ‬179،‭ ‬و122،‭ ‬و121‭ ‬هجمة‭ ‬لكل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نظام‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬


قال‭ ‬سيرجي‭ ‬سولداتوف،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والاستجابة‭ ‬المُدارة‭ ‬لدى‭ ‬كاسبرسكي‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الهجمات‭ ‬السيبرانية‭ ‬الناجحة‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وخاصةً‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬متقدمة،‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬سجلات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتصال،‭ ‬وأرقام‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومعلومات‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬محتملة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬العلاقات‭ ‬الموثوقة‭. ‬ولذلك‭ ‬يُعد‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬جذاباً‭ ‬للغاية‭ ‬للمجرمين‭ ‬السيبرانيين‭. ‬أصبحت‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الكبرى‭ ‬هدفاً‭ ‬متكرراً‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬أثناء‭ ‬النزاعات‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬باسم‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬فيها‭. ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يتمتع‭ ‬المطورون‭ ‬العقاريون‭ ‬بتدفقات‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويعتمدون‭ ‬على‭ ‬المقاولين‭ ‬الفرعيين،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬عرضة‭ ‬للتصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬الموجه‭ ‬والهجمات‭ ‬عبر‭ ‬البُنى‭ ‬التحتية‭ ‬للشركاء‭ ‬الموثوقين‮»‬‭.‬

بجانب‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬واجهت‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬أعلى‭ ‬متوسط‭ ‬لعدد‭ ‬الحوادث‭ ‬الحرجة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬32‭ ‬هجمة‭ ‬سيبرانية‭ ‬لكل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نظام‭. ‬وأضاف‭ ‬سولداتوف‭: ‬‮«‬تُعرف‭ ‬الحوادث‭ ‬الحرجة‭ ‬بأنها‭ ‬هجمات‭ ‬منفذة‭ ‬بشرياً‭ ‬أو‭ ‬تهديدات‭ ‬برمجية‭ ‬خبيثة‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬محتمل‭ ‬أو‭ ‬فعلي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشركة‭.‬‮»‬‭ ‬وتحتل‭ ‬صناعة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬المرتبة‭ ‬التالية‭ ‬بمعدل‭ ‬12‭ ‬حادثاً‭ ‬حرجاً،‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬حوادث‭ ‬حرجة‭ ‬لكل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نظام‭ ‬شهدها‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

عالمياً،‭ ‬استمر‭ ‬عدد‭ ‬الحوادث‭ ‬السيبرانية‭ ‬مستقراً‭ ‬نسبياً،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬طفيف‭. ‬كما‭ ‬تتجه‭ ‬الشركات‭ ‬لتعزيز‭ ‬تدابير‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬خاصتها‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭. ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعزيزات‭ ‬مثل‭ ‬تقييمات‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬واختبارات‭ ‬الاختراق‭ ‬لتحسين‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

ولحماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية،‭ ‬توصي‭ ‬كاسبرسكي‭ ‬باتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬التالية‭ :‬أضِف‭ ‬حماية‭ ‬قوية‭ ‬للنقاط‭ ‬الطرفية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمان‭ ‬بواسطة‭ ‬حلول‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والاستجابة‭ ‬للنقاط‭ ‬الطرفية‭ (‬ EDR ‭) ‬وحلول‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والاستجابة‭ ‬الموسعة‭ ‬ XDR ‭.‬

. ‭ ‬بجانب‭ ‬اعتماد‭ ‬الحماية‭ ‬الأساسية‭ ‬للنقاط‭ ‬الطرفية،‭ ‬استخدم‭ ‬حلاً‭ ‬أمنياً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركات‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشبكة‭.‬

. ‭ ‬طبّق‭ ‬حلول‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والاستجابة‭ ‬المُدارة‭ (‬ MDR ‭) ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭.‬

. ‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تعرض‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للخطر،‭ ‬قم‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬دوري‭ ‬للاختراق،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬هجمة‭ ‬سيبرانية،‭ ‬ابدأ‭ ‬بالاستجابة‭ ‬للحادث‭.‬

. ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعدك‭ ‬خدمات‭ ‬استشارات‭ ‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬عمليات‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلية‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭.‬

.
‬زود‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ (‬ SOC ‭) ‬الخاص‭ ‬بك‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لأحدث‭ ‬معلومات‭ ‬التهديدات‭ (‬ TI ‭).‬

. قم‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬فريق‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لديك‭ ‬لمواجهة‭ ‬أحدث‭ ‬التهديدات‭ ‬الموجهة‭.‬

. ‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الموجهة‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬أو‭ ‬أساليب‭ ‬الهندسة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأخرى،‭ ‬زود‭ ‬فريقك‭ ‬بتدريبات‭ ‬وعي‭ ‬أمني‭ ‬ومهارات‭ ‬عملية‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث