Monday, 26 August 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالتعاون مع فورسيزونز خليج البحرين.. ((فاتيل)) تعلن إقامة فعالية ((استكشف.. جرب.. شارك))

8/24/2024 11:57:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬تنظيمها‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬المفتوح‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬استكشف،‭ ‬جرب،‭ ‬شارك‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يضمه‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬واعدة،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬بأهمية‭ ‬انخراط‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬والمتنوع‭.‬

وستقام‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬لغاية‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬وبإمكان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للكلية‭ ‬ >‭.‬ vatel ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الرابط‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬الإنستجرام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التزام‭ ‬الكلية‭ ‬بمواصلة‭ ‬برامجها‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمسارات‭ ‬الجامعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬واعدة‭ ‬وقبول‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لهذه‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهّا‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لخريجي‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬والإدارات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬تدعم‭ ‬مصالح‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬وأفخم‭ ‬شركات‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مواصلة‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية،‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءات‭ ‬محلية‭ ‬تتميز‭ ‬بمهارات‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬دولية،‭ ‬ودعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬التعليمية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬دولية‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة‭.‬

وتشكل‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬استكشف،‭ ‬جرب،‭ ‬شارك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الكلية‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الأقسام‭ ‬والدوائر‭ ‬الإدارية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الجولة‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬المختص‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الفندق‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الأدوار‭ ‬والمهام‭ ‬المتنوعة‭ ‬والكثيرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الموظفون،‭ ‬كما‭ ‬تتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬حضور‭ ‬النقاشات‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬التدريس‭ ‬وطلبة‭ ‬وخريجين‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الفندق‭ ‬وذلك‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث