بالتعاون مع فورسيزونز خليج البحرين.. ((فاتيل)) تعلن إقامة فعالية ((استكشف.. جرب.. شارك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬تنظيمها‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬المفتوح‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬استكشف،‭ ‬جرب،‭ ‬شارك‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يضمه‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬واعدة،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬بأهمية‭ ‬انخراط‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬والمتنوع‭.‬

وستقام‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬لغاية‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬وبإمكان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للكلية‭ ‬ >‭.‬ vatel ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الرابط‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬الإنستجرام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التزام‭ ‬الكلية‭ ‬بمواصلة‭ ‬برامجها‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمسارات‭ ‬الجامعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬واعدة‭ ‬وقبول‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لهذه‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهّا‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لخريجي‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬والإدارات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬تدعم‭ ‬مصالح‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬وأفخم‭ ‬شركات‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مواصلة‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية،‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءات‭ ‬محلية‭ ‬تتميز‭ ‬بمهارات‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬دولية،‭ ‬ودعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬التعليمية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬دولية‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة‭.‬

وتشكل‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬استكشف،‭ ‬جرب،‭ ‬شارك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الكلية‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الأقسام‭ ‬والدوائر‭ ‬الإدارية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الجولة‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬المختص‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الفندق‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الأدوار‭ ‬والمهام‭ ‬المتنوعة‭ ‬والكثيرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الموظفون،‭ ‬كما‭ ‬تتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬حضور‭ ‬النقاشات‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬التدريس‭ ‬وطلبة‭ ‬وخريجين‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الفندق‭ ‬وذلك‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭.‬