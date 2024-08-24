بالتعاون مع فورسيزونز خليج البحرين.. ((فاتيل)) تعلن إقامة فعالية ((استكشف.. جرب.. شارك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت كلية «فاتيل» للضيافة تنظيمها فعالية اليوم المفتوح بعنوان «استكشف، جرب، شارك»، وذلك بالتعاون مع فندق فورسيزونز الكائن في خليج البحرين. وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء والوقوف على ما يضمه قطاع السياحة والضيافة والفندقة من فرص وظيفية واعدة، والتركيز على نشر وتعزيز الوعي بين أولياء الأمور وأبنائهم بأهمية انخراط الشباب البحريني والخليجي بهذا القطاع الواعد والمتنوع.
وستقام الفعالية في فندق فورسيزونز خليج البحرين يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 من الساعة 4:00 لغاية 7:00 مساءً، وبإمكان الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية >. vatel . bh أو الرابط الموجود في صفحة الإنستجرام.
وبهذه المناسبة صرّح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة: «تجسد هذه الفعالية التزام الكلية بمواصلة برامجها المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتحاق بالمسارات الجامعية المتخصصة في مجالات الضيافة والسياحة والفندقة، نظرًا إلى ما تتمتع به هذه القطاعات من آفاق واعدة وقبول واسع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد في سوق العمل لهذه المجالات».
وقد أشاد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالتعاون المثمر مع القائمين على فندق فورسيزونز خليج البحرين، منوهّا بما يقدمه الفندق من فرص وظيفية لخريجي الكلية في مختلف الأقسام والإدارات، الأمر الذي يحقق شراكة مجتمعية تدعم مصالح كافة الأطراف، حيث تعتبر مجموعة فنادق فورسيزونز واحدة من أكبر وأفخم شركات الضيافة والفندقة في العالم.
كما أكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مواصلة كلية «فاتيل» جهودها الدؤوبة بدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى دعم مختلف المشاريع السياحية، ورفد سوق العمل بكفاءات محلية تتميز بمهارات ذات معايير دولية، ودعم استراتيجية السياحة التعليمية، لافتا إلى ما تمتلكه «فاتيل» من سمعة دولية معروفة في قطاعات الضيافة والسياحة والفندقة.
وتشكل فعالية «استكشف، جرب، شارك» التي تنظمها الكلية فرصة سانحة ومتميزة لأولياء الأمور وأبنائهم للتعرف على أهم وأبرز البرامج الأكاديمية العالمية التي تتميز بها كلية فاتيل البحرين، بالإضافة إلى التعرف على أهم الأقسام والدوائر الإدارية والتشغيلية في الفندق وذلك عبر الجولة التعريفية التي يقوم بها فريق المختص من موظفي الفندق والتعرف على الأدوار والمهام المتنوعة والكثيرة التي يقوم بها الموظفون، كما تتاح لهم فرصة حضور النقاشات وتبادل الآراء مع نخبة من طاقم التدريس وطلبة وخريجين كلية «فاتيل» للضيافة، وعدد من موظفي الفندق وذلك للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات من قبل أولياء الأمور وأبنائهم.
MENAFN24082024000055011008ID1108597297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.