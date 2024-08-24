((هايبو يوث)) يعكس نهج الاستثمار في المواطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن إعداد القيادات وبناء القدرات القيادية لمنتسبي البرنامج القيادي «هايبو يوث» يعكس نهج دعم المعرفة والإبداع والاستثمار في المواطن، بما يترجم حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تنمية وتطوير مهارات الشباب القيادية وتوفير الفرص التي تكفل مشاركتهم في مسيرة التطور والتنمية المستدامة.
وأضافت أن حرص القيادات الوطنية على نقل خبراتهم التراكمية إلى الجيل الواعد من الشباب يعكس الاهتمام البالغ في مشاركة خلاصة التجارب وسُبل مواجهة مختلف التحديات الإدارية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي لدى الشباب نحو القيام بدورهم المحوري في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، والسيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، ومنتسبي الدفعة السادسة من برنامج هايبو يوث « HIPO - YOUTH » الذي ينظّمه معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب.
وأعربت المدير العام لمعهد الإدارة العامة عن اعتزازها بالطاقات الشبابية البحرينية المشاركة في البرنامج، مؤكدًةً أهمية مواصلة عملية التعلم والتدريب بما يوسع المدارك ويفتح مسارات أوسع للشباب للعطاء والتميز والابتكار، نحو تحقيق التطلعات الوطنية لمملكة البحرين.
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