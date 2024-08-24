((هايبو يوث)) يعكس نهج الاستثمار في المواطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬القيادات‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬القيادية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬البرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬نهج‭ ‬دعم‭ ‬المعرفة‭ ‬والإبداع‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواطن،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬القيادية‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬‮

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وأضافت‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬التراكمية‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬الواعد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬خلاصة‭ ‬التجارب‭ ‬وسُبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬الإدارية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬المستمر‭ ‬والتطوير‭ ‬الذاتي‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬نحو‭ ‬القيام‭ ‬بدورهم‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬والسيدة‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬هايبو‭ ‬يوث‭ ‬‮«‬ HIPO ‭- ‬ YOUTH ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظّمه‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وأعربت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬مؤكدًةً‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬عملية‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬بما‭ ‬يوسع‭ ‬المدارك‭ ‬ويفتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬للشباب‭ ‬للعطاء‭ ‬والتميز‭ ‬والابتكار،‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬