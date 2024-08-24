مع حملة ((العودة إلى المدارس)).. ((البحرين الوطني)) يُكافئ العملاء بنقاط مضاعفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني طرح حملة حصرية خاصة بفترة «العودة إلى المدارس»، حيث يقوم البنك خلالها بتقديم نقاط أساسية مضاعفة وعروض وخصومات متنوعة.
ويمكن لعملاء البنك استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق لشراء المستلزمات المدرسية من اللولو هايبر ماركت، ومركز الأنوار للتخفيضات، وسنتر بوينت، وسامسونج، خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2024، ليحصلوا على نقاط مضاعفة يُمكن استبدالها بمكافآت وجوائز قيّمة متوافرة عبر تطبيق Points by NBB .
وفي تعليقه حول هذه المناسبة صرّح صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني بقوله: «يسرنا أن نعلن إطلاق هذا العرض المحدود كجزء من جهودنا المستمرة لمنح عملائنا قيمة إضافية على مشترياتهم من المستلزمات المدرسية، متمنياً لجميع الأسر والطلاب عامًا دراسيًا مزدهرًا ومثمرًا».
ويلتزم بنك البحرين الوطني بإطلاق مجموعة واسعة من الحملات الموجهة للعملاء، التي تلبي أنماط الحياة المتنوعة لقاعدة عملائه ويُتيح لهم عن طريق تطبيق Points by NBB إمكانية استبدال نقاطهم الأساسية مقابل استرجاع نقدي، أو أميال سفر من طيران الخليج، أو تبرعات لمختلف الجمعيات الخيرية.
ويمكن للعملاء تحميل تطبيق Points by NBB على هواتفهم للبدء في كسب النقاط والخصومات، ويمكنهم ايضا التوجه إلى أقرب فرع أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك عبر الرابط: >. nbbonline . com لمعرفة المزيد عن المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك البحرين الوطني.
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