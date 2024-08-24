مع حملة ((العودة إلى المدارس)).. ((البحرين الوطني)) يُكافئ العملاء بنقاط مضاعفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬طرح‭ ‬حملة‭ ‬حصرية‭ ‬خاصة‭ ‬بفترة‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬البنك‭ ‬خلالها‭ ‬بتقديم‭ ‬نقاط‭ ‬أساسية‭ ‬مضاعفة‭ ‬وعروض‭ ‬وخصومات‭ ‬متنوعة‭.‬

ويمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬لشراء‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬اللولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت،‭ ‬ومركز‭ ‬الأنوار‭ ‬للتخفيضات،‭ ‬وسنتر‭ ‬بوينت،‭ ‬وسامسونج،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬ليحصلوا‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬مضاعفة‭ ‬يُمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬بمكافآت‭ ‬وجوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬متوافرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المحدود‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لمنح‭ ‬عملائنا‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬الأسر‭ ‬والطلاب‭ ‬عامًا‭ ‬دراسيًا‭ ‬مزدهرًا‭ ‬ومثمرًا‮»‬‭.‬

ويلتزم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الموجهة‭ ‬للعملاء،‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬المتنوعة‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملائه‭ ‬ويُتيح‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬إمكانية‭ ‬استبدال‭ ‬نقاطهم‭ ‬الأساسية‭ ‬مقابل‭ ‬استرجاع‭ ‬نقدي،‭ ‬أو‭ ‬أميال‭ ‬سفر‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬أو‭ ‬تبرعات‭ ‬لمختلف‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭.‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬النقاط‭ ‬والخصومات،‭ ‬ويمكنهم‭ ‬ايضا‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭: ‬ >‭.‬ nbbonline ‭.‬ com ‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬