Monday, 26 August 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مع حملة ((العودة إلى المدارس)).. ((البحرين الوطني)) يُكافئ العملاء بنقاط مضاعفة

8/24/2024 11:57:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬طرح‭ ‬حملة‭ ‬حصرية‭ ‬خاصة‭ ‬بفترة‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬البنك‭ ‬خلالها‭ ‬بتقديم‭ ‬نقاط‭ ‬أساسية‭ ‬مضاعفة‭ ‬وعروض‭ ‬وخصومات‭ ‬متنوعة‭.‬

ويمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬لشراء‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬اللولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت،‭ ‬ومركز‭ ‬الأنوار‭ ‬للتخفيضات،‭ ‬وسنتر‭ ‬بوينت،‭ ‬وسامسونج،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬ليحصلوا‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬مضاعفة‭ ‬يُمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬بمكافآت‭ ‬وجوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬متوافرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المحدود‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لمنح‭ ‬عملائنا‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬الأسر‭ ‬والطلاب‭ ‬عامًا‭ ‬دراسيًا‭ ‬مزدهرًا‭ ‬ومثمرًا‮»‬‭.‬

ويلتزم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الموجهة‭ ‬للعملاء،‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬المتنوعة‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملائه‭ ‬ويُتيح‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬إمكانية‭ ‬استبدال‭ ‬نقاطهم‭ ‬الأساسية‭ ‬مقابل‭ ‬استرجاع‭ ‬نقدي،‭ ‬أو‭ ‬أميال‭ ‬سفر‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬أو‭ ‬تبرعات‭ ‬لمختلف‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭.‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬النقاط‭ ‬والخصومات،‭ ‬ويمكنهم‭ ‬ايضا‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭: ‬ >‭.‬ nbbonline ‭.‬ com ‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث