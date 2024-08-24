ياسة.. ((العاقلة المجنونة)) في ((الفاشينستا))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
انتهت الفنانة
ياسة من تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «الفاشينستا» الذي يصور حاليا في الكويت.
وأشارت ياسة في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن العمل يضم فنانين مميزين، وهو من تأليف يوسف القناعي وإخراج أحمد عبدالواحد ويحتوي على 6 حلقات فقط.
وعن دورها في المسلسل، ذكرت ياسة أنها تجسد شخصية أم داود وهي فتاة في متوسط العمر، ومثل ما يقال عنها «العاقلة المجنونة» بسبب تصرفاتها غير المقبولة، حيث تنتقد وتغضب بشكل مستمر ومن دون أسباب، وبسبب تصرفاتها تتعرض للعديد من الأمور إلى امتداد حلقات العمل.
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