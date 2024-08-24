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ياسة.. ((العاقلة المجنونة)) في ((الفاشينستا))

8/24/2024 11:55:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
انتهت الفنانة ياسة من تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «الفاشينستا» الذي يصور حاليا في الكويت.
وأشارت ياسة في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن العمل يضم فنانين مميزين، وهو من تأليف يوسف القناعي وإخراج أحمد عبدالواحد ويحتوي على 6 حلقات فقط.
وعن دورها في المسلسل، ذكرت ياسة أنها تجسد شخصية أم داود وهي فتاة في متوسط العمر، ومثل ما يقال عنها «العاقلة المجنونة» بسبب تصرفاتها غير المقبولة، حيث تنتقد وتغضب بشكل مستمر ومن دون أسباب، وبسبب تصرفاتها تتعرض للعديد من الأمور إلى امتداد حلقات العمل.

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