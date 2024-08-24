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نفيسة أحمد الصوفي

8/24/2024 11:55:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقلت الى رحمة الله تعالى فقيدة ال الصوفي الحاجة نفيسة أحمد الصوفي ( ام سمير ) وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 25-8-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد ضاحية الحاج حسن الى مقبرة سحاب تقبل التعازي في جمعية سلمة الخيرية - عمان - جبل الزهور إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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