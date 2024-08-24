نفيسة أحمد الصوفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال الصوفي
الحاجة نفيسة أحمد الصوفي
( ام سمير )
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 25-8-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد ضاحية الحاج حسن الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي في جمعية سلمة الخيرية - عمان - جبل الزهور
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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