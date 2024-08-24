(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل العابودي وآل الزعمط
الياس عيسى خليل العابودي
( ابو حسام )
زوج الفاضلة جوليت جبرائيل الزعمط
والد كل من حسام ، منذر زوجته شيرين كريكوريان وإليان زوجة جوني جبور وسمر زوجة خليل هيثم دبابنة وسائدة زوجة سامر سماره
وشقيق خليل
وجد كل من الياس وجوليانا وميريه ونتالي ودانا ودانييل ، ايزابيل وليث و اوليفيا وعصام وكلير
الذي وافته المنية يوم الخميس الموافق 22-8-2024 عن عمر يناهز 84 عاما
وسيتم تشييع جثمانه يوم غد الاثنين الموافق 26-8-2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة مار شربل شارع المطار الى مقبرة سحاب
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الاربعاء الموافق 28-8-2024 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار شربل
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في قاعة جمعية الهدف التعاونية هلسا - دابوق بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساءً ويوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً ويوم الاربعاء بعد صلاة الجناز مباشرة في باحة الكنيسة
للتعازي هاتفيا
منذر العابودي 0795547791
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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