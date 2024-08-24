(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال الساريسي
الفاضلة داليا حيدر محمد الساريسي
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 25-8-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد سليمان المسفر في ماركا الشماليه الى مقبرة ابو صياح
تقبل التعازي في ديوان العوايشة - ماركا الشمالية
العزاء يوم واحد فقط غداً الأحد من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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