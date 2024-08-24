(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة العودات وعشيرة الشمايلة
النائب السابق
الفاضلة زكية محمد سليمان الشمايلة
زوجة المرحوم مصطفى العودات
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 25-8-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد أبو نصير الكبير في أبو نصير الى مقبرة شفا بدران
و العزاء على المقبرة فقط
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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