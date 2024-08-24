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11 سبتمر موعدا لقوائم الأندية

8/24/2024 11:51:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خطابًا إلى الأندية السعودية، بشأن قوائم لاعبيها في الموسم الحالي، وأكدت مصادر أن إدارات أندية دوري روشن السعودي تلقت خطابا من الرابطة تبلغها فيه بتحديد الـ11 من سبتمبر المقبل موعدا لرفع أسماء اللاعبين الـ25، المحليين والأجانب، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل خلال الانتقالات الصيفية في المملكة في الـ2 من سبتمبر المقبل، بعدما انطلقت في الـ18 في يوليو الماضي.
وأوضحت أن الأندية لم تغلق قوائمها الخاصة باللاعبين، إذ لا تزال بعض الفرق تتعاقد مع لاعبين جدد، في حين تسعى أخرى إلى إجراء مخالصات مالية مع عدد كبير من المحترفين الأجانب والمحليين.

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