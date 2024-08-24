11 سبتمر موعدا لقوائم الأندية

(MENAFN
- Al Watan)
وجهت رابطة الدوري
السعودي للمحترفين، خطابًا إلى الأندية السعودية، بشأن قوائم لاعبيها في الموسم الحالي، وأكدت مصادر أن إدارات أندية دوري روشن السعودي تلقت خطابا من الرابطة تبلغها فيه بتحديد الـ11 من سبتمبر المقبل موعدا لرفع أسماء اللاعبين الـ25، المحليين والأجانب، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل خلال الانتقالات الصيفية في المملكة في الـ2 من سبتمبر المقبل، بعدما انطلقت في الـ18 في يوليو الماضي.
وأوضحت أن الأندية لم تغلق قوائمها الخاصة باللاعبين، إذ لا تزال بعض الفرق تتعاقد مع لاعبين جدد، في حين تسعى أخرى إلى إجراء مخالصات مالية مع عدد كبير من المحترفين الأجانب والمحليين.
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