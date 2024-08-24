بوبي يكرر رقم السومة

(MENAFN
- Al Watan)
كرر قائد الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، رقمًا حققه من قبل مهاجم الراقي السابق، السوري عمر السومة، بعدما هز شباك العروبة في الجولة الافتتاحية من الدوري
السعودي للمحترفين، وبعد أن ألغى الحكم هدفًا لفيرمينو في الدقيقة 46 بداعي التسلل، أحرز النجم البرازيلي هدفًا صحيحًا في الدقيقة (80) مستغلًا كرة عرضية من فرانك كيسيه.
وبحسب ما ذكرت شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، بات فيرمينو أول لاعب
يسجل للأهلي بالجولة الافتتاحية لموسمين متتاليين، منذ أن فعلها السومة موسمي 2017، و2018.
وكان فيرمينو سجل أيضًا في المباراة الافتتاحية للأهلي الموسم الماضي أمام الحزم، عندما أحرز ثلاثية ((هاتريك)).
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