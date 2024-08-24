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بوبي يكرر رقم السومة

8/24/2024 11:51:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كرر قائد الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، رقمًا حققه من قبل مهاجم الراقي السابق، السوري عمر السومة، بعدما هز شباك العروبة في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، وبعد أن ألغى الحكم هدفًا لفيرمينو في الدقيقة 46 بداعي التسلل، أحرز النجم البرازيلي هدفًا صحيحًا في الدقيقة (80) مستغلًا كرة عرضية من فرانك كيسيه.
وبحسب ما ذكرت شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، بات فيرمينو أول لاعب يسجل للأهلي بالجولة الافتتاحية لموسمين متتاليين، منذ أن فعلها السومة موسمي 2017، و2018.
وكان فيرمينو سجل أيضًا في المباراة الافتتاحية للأهلي الموسم الماضي أمام الحزم، عندما أحرز ثلاثية ((هاتريك)).

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