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FIFA ينفي تصنيف المونديال

8/24/2024 11:51:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب عشاق الساحرة المستديرة اكتمال عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا خلال الفترة بين الـ15 من يونيو وحتى الـ13 من يوليو المقبلين.
وتشهد النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد مشاركة 32 فريقًا على مستوى العالم وتقام كل 4 أعوام.
وضمن 30 فريقًا بشكل رسمي المشاركة في النسخة المونديالية ويتبقى انضمام بطل الدوري الأمريكي وبطل كوبا ليبرتادوريس.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصنيف متداول للفرق المشاركة بالمونديال إلى 4 مستويات وتشمل تواجد الأهلي المصري في التصنيف الثاني، والهلال السعودي والعين الإماراتي والترجي التونسي في التصنيف الثالث، والوداد المغربي في التصنيف الرابع، لكن مصادر بينت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) لم يصدر أي تصنيف للأندية المشاركة بالمونديال وما يتم تداوله لا علاقة له به.
وأوضحت أن FIFA سيحدد التصنيفات الخاصة بقرعة البطولة مع اكتمال عدد الفرق وعلى الأرجح ستكون في مايو المقبل.
ويقضي نظام البطولة بتقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لثمن النهائي لتبدأ المواجهات الإقصائية.

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