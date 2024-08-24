FIFA ينفي تصنيف المونديال

(MENAFN
- Al Watan)
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اكتمال عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا خلال الفترة بين الـ15 من يونيو وحتى الـ13 من يوليو المقبلين.
وتشهد النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد مشاركة 32 فريقًا على مستوى العالم وتقام كل 4 أعوام.
وضمن 30 فريقًا بشكل رسمي المشاركة في النسخة المونديالية ويتبقى انضمام بطل الدوري
الأمريكي وبطل كوبا ليبرتادوريس.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي
صورة لتصنيف متداول للفرق المشاركة بالمونديال إلى 4 مستويات وتشمل تواجد الأهلي المصري في التصنيف الثاني، والهلال السعودي والعين الإماراتي والترجي التونسي في التصنيف الثالث، والوداد المغربي في التصنيف الرابع، لكن مصادر بينت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) لم يصدر أي تصنيف للأندية المشاركة بالمونديال وما يتم تداوله لا علاقة له به.
وأوضحت أن FIFA سيحدد التصنيفات الخاصة بقرعة البطولة مع اكتمال عدد الفرق وعلى الأرجح ستكون في مايو المقبل.
ويقضي نظام البطولة بتقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لثمن النهائي لتبدأ المواجهات الإقصائية.
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