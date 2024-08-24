صفقة برازيلية في طريها للعالمي

(MENAFN
- Al Watan)
وضع النصر الرتوش الأخيرة على صفقة برازيلية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم خط هجومه.
وارتبط اسم النصر بضم العديد من الأسماء في مختلف المراكز، لكنه حسم صفقتين فقط، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، والظهير المحلي سالم النجدي.
وأضافت مصادر عن اقتراب العالمي من حسم صفقة لاعب، كورينثيانز البرازيلي، ويسلي، مقابل مبلغ يتجاوز 75 مليون ريال (17.87 مليون يورو).
وأوضحت أنه يتم حاليًا ترتيب التفاصيل النهائية بين الناديين، وقد تم الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة باللاعب.
وسيمثل ويسلي (19 عاما)، إضافة قوية للنصر، بسبب الاستفادة من قاعدة زيادة المحترفين لـ10 لاعبين بدلا من 8، بشرط أن يكون الثنائي المحترف تحت 20 عامًا، وهو ما ينطبق على النجم البرازيلي.
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