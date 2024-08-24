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صفقة برازيلية في طريها للعالمي

8/24/2024 11:51:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع النصر الرتوش الأخيرة على صفقة برازيلية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم خط هجومه.
وارتبط اسم النصر بضم العديد من الأسماء في مختلف المراكز، لكنه حسم صفقتين فقط، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، والظهير المحلي سالم النجدي.
وأضافت مصادر عن اقتراب العالمي من حسم صفقة لاعب، كورينثيانز البرازيلي، ويسلي، مقابل مبلغ يتجاوز 75 مليون ريال (17.87 مليون يورو).
وأوضحت أنه يتم حاليًا ترتيب التفاصيل النهائية بين الناديين، وقد تم الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة باللاعب.
وسيمثل ويسلي (19 عاما)، إضافة قوية للنصر، بسبب الاستفادة من قاعدة زيادة المحترفين لـ10 لاعبين بدلا من 8، بشرط أن يكون الثنائي المحترف تحت 20 عامًا، وهو ما ينطبق على النجم البرازيلي.

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