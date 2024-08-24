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هلالي جديد على لائحة الاحتراف

8/24/2024 11:51:36 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي توصلت فيه إدارة الهلال إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على البنود الرسمية في عقد انتقال الظهير الأيمن البرتغالي، جواو كانسيلو إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل ما يقارب 145 مليون ريال، ليعوض رحيل الدولي سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، الذي بات وشيكا بعد أن وافقت الإدارة الهلالية على رحيل اللاعب، فإن لاعب الوسط مصعب الجوير بات مرشحا للاحتراف الخارجي أيضا رفقة عبدالحميد، إذ بينت مصادر أن مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني رشح الجوير ((21 عاما))، للاحتراف الخارجي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مغادرة الجوير ستكون على سبيل الإعارة، حيث يقضي مدة احترافه في أوروبا ويعود بعد ذلك لإكمال عقده مع الهلال.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن آيندهوفن الهولندي أبدى رغبته في التعاقد مع، الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، وأن هناك رغبة مشتركة بين النادي الهولندي واللاعب البرازيلي الذي يتطلع للعودة مرة أخرى إلى الملاعب الأوروبية، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الهلال طوال الفترة الماضية.
ويعاني لودي من انتقادات حادة منذ أن تم التعاقد معه يناير الماضي، قادما من أولمبيك مارسيليا.

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