هلالي جديد على لائحة الاحتراف

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي توصلت فيه إدارة الهلال إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على البنود الرسمية في عقد انتقال الظهير الأيمن البرتغالي، جواو كانسيلو إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل ما يقارب 145 مليون ريال، ليعوض رحيل الدولي سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، الذي بات وشيكا بعد أن وافقت الإدارة الهلالية على رحيل اللاعب، فإن لاعب
الوسط مصعب الجوير بات مرشحا للاحتراف الخارجي أيضا رفقة عبدالحميد، إذ بينت مصادر أن مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني رشح الجوير ((21 عاما))، للاحتراف الخارجي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مغادرة الجوير ستكون على سبيل الإعارة، حيث يقضي مدة احترافه في أوروبا ويعود بعد ذلك لإكمال عقده مع الهلال.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن آيندهوفن الهولندي أبدى رغبته في التعاقد مع، الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، وأن هناك رغبة مشتركة بين النادي الهولندي واللاعب البرازيلي الذي يتطلع للعودة مرة أخرى إلى الملاعب الأوروبية، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الهلال طوال الفترة الماضية.
ويعاني لودي من انتقادات حادة منذ أن تم التعاقد معه يناير الماضي، قادما من أولمبيك مارسيليا.
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