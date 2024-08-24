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تطويرات متوقعة في مؤتمر Apple

8/24/2024 11:43:28 PM
(MENAFN- Al Watan) - سيزيد حجم الشاشة إلى 6.3 في آيفون برو بدلًا من 6.1 للنسخة السابقة وستكون الزيادة دون زيادة في حجم الجهاز الفعلي، وذلك بفضل تقليل حواف الشاشة ((الفريم)).
- يزيد حجم شاشة آيفون 16 برو ماكس إلى 6.9 بدلًا من 6.7، ليصبح آيفون 16 برو ماكس أكبر حجم شاشة في الأجهزة العملاقة.
- إضافة زر التقاط الصور والفيديو للهواتف الأربعة المزمع طرحها.
- لن تكون هناك مساحة تخزين 128 غيغا بايت في هاتف آيفون برو ماكس وستبدأ مساحاته من 256 غيغا ويبدأ سعره من 1099 دولارا، دون زيادة عن سعره نسخة العام الماضي.
- ستحمل ساعات أبل ووتش بإصدارها العاشر مساحة شاشة أكبر وستكون بإصدارين 45 مللي و49 مللي بدلًا من 41 مللي و45 مللي اللذين كانا مقاسا النسخة التاسعة من ساعات أبل الذكية.
- ستضيف أبل بعض القياسات الجديدة لمراقبة النوم، مع احتمالية لإيقاف بعض الخصائص خلال النوم للحفاظ على البطارية.
- ستطرح أبل سماعتين من إير بودز بالإصدار الثالث والفارق بينهما سيكون خاصية العزل الصوتي النشط ((إيه إن سي)).
- فئتا البرو والبرو ماكس من سماعات الأذن ستدخل عليهما تحسينات في العزل الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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