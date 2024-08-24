تطويرات متوقعة في مؤتمر Apple

(MENAFN
- Al Watan)
- سيزيد حجم الشاشة إلى 6.3 في آيفون برو بدلًا من 6.1 للنسخة السابقة وستكون الزيادة دون زيادة في حجم الجهاز الفعلي، وذلك بفضل تقليل حواف الشاشة ((الفريم)).
- يزيد حجم شاشة آيفون 16 برو ماكس إلى 6.9 بدلًا من 6.7، ليصبح آيفون 16 برو ماكس أكبر حجم شاشة في الأجهزة العملاقة.
- إضافة زر التقاط الصور والفيديو للهواتف الأربعة المزمع طرحها.
- لن تكون هناك مساحة تخزين 128 غيغا بايت في هاتف آيفون برو ماكس وستبدأ مساحاته من 256 غيغا ويبدأ سعره من 1099 دولارا، دون زيادة عن سعره نسخة العام الماضي.
- ستحمل ساعات أبل ووتش بإصدارها العاشر مساحة شاشة أكبر وستكون بإصدارين 45 مللي و49 مللي بدلًا من 41 مللي و45 مللي اللذين كانا مقاسا النسخة التاسعة من ساعات أبل الذكية.
- ستضيف أبل بعض القياسات الجديدة لمراقبة النوم، مع احتمالية لإيقاف بعض الخصائص خلال النوم للحفاظ على البطارية.
- ستطرح أبل سماعتين من إير بودز بالإصدار الثالث والفارق بينهما سيكون خاصية العزل الصوتي النشط ((إيه إن سي)).
- فئتا البرو والبرو ماكس من سماعات الأذن ستدخل عليهما تحسينات في العزل الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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