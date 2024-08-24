أمطار أغسطس تتواصل على جازان بـ 10 ملايين م3

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت منطقة جازان أعلى مناطق المملكة كمية هطول أمطار في شهر أغسطس الحالي، إذ تتواصل منذ 15 يومًا دون توقف، في وقت تجاوزت كمية السيول منذ بدء موسم الأمطار 10.290.049 ملايين م3، رفعت معها الجهات المختصة الجاهزية على مجموعة من أحواض السدود في المنطقة.
وتواصلت الأمطار على المنطقة أمس، ورصدت ((الوطن)) الحالة المطرية التي استمرت نحو 9 ساعات تحولت معها الأحياء إلى برك نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الطرق، وكشفت الأمطار ضعف مشاريع
التصريف، وتسببت في انهيارات للطرق، وانقطاعات للخدمة الكهربائية، وجريان للسيول، وتضررت بعض المنازل والمركبات التي أغرقتها مياه الأمطار، كما انعدمت حركة السير في مدينة جازان، تلتها صامطة ثانيًا من حيث كمية الأمطار، وأبوعريش ثالثًا، والطريق الدولي رابعًا.
وارتفع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة الدرب ومراكزها وسالت عدد من الأودية منها وادي عتود الذي أغلقت الجهات المعنية الطريق إلى الدرب القديم مؤقتا احترازيًا لسلامة الأهالي.
تعليق الدراسة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم الأحد، في عموم محافظات المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم في المنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة ((مدرستي)) في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لهما.
حيطة وحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.
حالة متكررة
يعد شهر أغسطس شهرًا مطريًا، نتيجة تأثر المنطقة بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وامتداد الرطوبة من القرن الإفريقي، وبحر العرب، حيث تعد المنطقة الأكثر عرضة للأمطار، وتشهد هطول أمطار غزيرة تتسبب في جريان السيول، وتستأثر بأكثر من 60% من كمية السيول في المملكة، ما ينتج عنها استنفار كبير للجهات المختصة.
وأكد عضو جمعية الطقس والمناخ بالمملكة علي مشهور لـ ((الوطن))، أن الموجة المطرية الغزيرة التي تتعرض لها منطقة جازان ستستمر حتى الثلث الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها بلغت ذروتها في الشهر الحالي، وستكون أقل وتيرة خلال الشهر المقبل، وأن منطقة جازان تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شملت جميع المحافظات، مضيفًا إلى أن الحالة المطرية في أغسطس هي حالة واحدة متكررة في فصل الخريف، وليست مرتبطة بدخول سهيل، مؤكدًا أن منطقة جازان تعيش فصل الخريف وأن مناطق الشمال يدخل لديها الخريف في 21 سبتمبر.
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