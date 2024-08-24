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أمطار أغسطس تتواصل على جازان بـ 10 ملايين م3

8/24/2024 11:43:27 PM

(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة جازان أعلى مناطق المملكة كمية هطول أمطار في شهر أغسطس الحالي، إذ تتواصل منذ 15 يومًا دون توقف، في وقت تجاوزت كمية السيول منذ بدء موسم الأمطار 10.290.049 ملايين م3، رفعت معها الجهات المختصة الجاهزية على مجموعة من أحواض السدود في المنطقة.
وتواصلت الأمطار على المنطقة أمس، ورصدت ((الوطن)) الحالة المطرية التي استمرت نحو 9 ساعات تحولت معها الأحياء إلى برك نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الطرق، وكشفت الأمطار ضعف مشاريع التصريف، وتسببت في انهيارات للطرق، وانقطاعات للخدمة الكهربائية، وجريان للسيول، وتضررت بعض المنازل والمركبات التي أغرقتها مياه الأمطار، كما انعدمت حركة السير في مدينة جازان، تلتها صامطة ثانيًا من حيث كمية الأمطار، وأبوعريش ثالثًا، والطريق الدولي رابعًا.
وارتفع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة الدرب ومراكزها وسالت عدد من الأودية منها وادي عتود الذي أغلقت الجهات المعنية الطريق إلى الدرب القديم مؤقتا احترازيًا لسلامة الأهالي.
تعليق الدراسة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم الأحد، في عموم محافظات المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم في المنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة ((مدرستي)) في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لهما.
حيطة وحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.
حالة متكررة
يعد شهر أغسطس شهرًا مطريًا، نتيجة تأثر المنطقة بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وامتداد الرطوبة من القرن الإفريقي، وبحر العرب، حيث تعد المنطقة الأكثر عرضة للأمطار، وتشهد هطول أمطار غزيرة تتسبب في جريان السيول، وتستأثر بأكثر من 60% من كمية السيول في المملكة، ما ينتج عنها استنفار كبير للجهات المختصة.
وأكد عضو جمعية الطقس والمناخ بالمملكة علي مشهور لـ ((الوطن))، أن الموجة المطرية الغزيرة التي تتعرض لها منطقة جازان ستستمر حتى الثلث الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها بلغت ذروتها في الشهر الحالي، وستكون أقل وتيرة خلال الشهر المقبل، وأن منطقة جازان تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شملت جميع المحافظات، مضيفًا إلى أن الحالة المطرية في أغسطس هي حالة واحدة متكررة في فصل الخريف، وليست مرتبطة بدخول سهيل، مؤكدًا أن منطقة جازان تعيش فصل الخريف وأن مناطق الشمال يدخل لديها الخريف في 21 سبتمبر.

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