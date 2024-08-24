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فعالية أدوية السرطان تعتمد على التوقيت

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن فعالية أدوية السرطان تختلف بشكل كبير حسب الوقت من اليوم الذي يتم إعطاؤها فيه. ويؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات أكثر فعالية مع آثار جانبية أقل، وهو ما يؤدي إلى تحويل حياة الملايين من مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم.
إن جوهر هذا البحث هو الإيقاع اليومي، والذي يُطلق عليه غالبًا اسم الساعة الداخلية للجسم. تنظم هذه الدورة الطبيعية التي تستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا العديد من العمليات البيولوجية، من أنماط النوم إلى إنتاج الهرمونات. والآن، وجد العلماء أنها تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في كيفية استجابة خلايا السرطان للعلاج.
نهج جديد
تقدم الدراسة، التي قادها الدكتور أدريان إنريكي جرانادا، وفريقه في مركز شاريتي الشامل للسرطان في ألمانيا، ونشرت في مجلة Nature Communications، نهجًا جديدًا لفهم هذه التأثيرات المرتبطة بالوقت من اليوم والاستفادة منها. من خلال الجمع بين تقنيات التصوير المتقدمة وتحليل البيانات المتطور، طور الفريق طريقة للتنبؤ بالتوقيت الأمثل لإعطاء الدواء في أنواع مختلفة من السرطان.
ووجد الباحثون أن علاجات السرطان يمكن أن تكون أكثر فعالية بنسبة 30% عندما تُعطى في الوقت المناسب من اليوم.
خريطة مفصلة
إن النهج الذي اتبعه الفريق شامل بشكل ملحوظ. فقد بدأوا بفحص الإيقاعات اليومية لسلالات مختلفة من خلايا السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وورم الخلايا العصبية. وباستخدام علامات مضيئة بيولوجيا ــ فكر فيها على أنها يراعات خلوية ــ تتبعوا نشاط جينات الساعة الرئيسية على مدى عدة أيام. وهذا سمح لهم بإنشاء خريطة مفصلة للساعة الداخلية لكل سلالة من الخلايا.
وبعد ذلك، نظر الباحثون في كيفية نمو هذه الخلايا واستجابتها لأدوية السرطان المختلفة بمرور الوقت. ومن خلال الجمع بين هذه المعلومات وبيانات الساعة البيولوجية، تمكنوا من تحديد أنماط حساسية الأدوية طوال اليوم. على سبيل المثال، وجدوا أن بعض خلايا سرطان الثدي كانت أكثر عرضة لأدوية معينة في المساء مقارنة بالصباح.
أكثر فعالية
على نحو مماثل، وجد الباحثون أن عقار العلاج الكيميائي 5-فلورويوراسيل (5-FU) كان أكثر فعالية ضد سلالة معينة من خلايا السرطان بين الثامنة والعاشرة صباحًا. وقد يحدث هذا التوقيت الفارق بين العلاج الناجح والعلاج الفاشل.
ولم يتوقف الباحثون عند هذا الحد، بل قاموا أيضًا بفحص كيفية اختلاف هذه التأثيرات الزمنية بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العلاج المثالي من شأنه أن يزيد من الضرر الذي يلحق بالخلايا السرطانية مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة. وفي بعض الحالات، وجد الباحثون أنماطًا متعارضة - حيث تزامنت الأوقات التي كانت فيها الخلايا السرطانية أكثر عرضة للخطر مع الأوقات التي كانت فيها الخلايا السليمة أكثر مقاومة.

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