Monday, 26 August 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنتِ جميلة.. كلمات تسجن صاحبها 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) ((أنتِ جميلة، أنتِ حلوة، أنتِ قمر)) كلمات تقال من البعض ولا يعرف عقوبة تلك الألفاظ التي تندرج تحت طائلة التحرش اللفظي الذي يعاقب عليه نظام مكافحة جريمة التحرش بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، حيث عبرت عدة فتيات عن تعرضهن للمضايقات في بيئة العمل.
تقول فاطمة منصور إنها كانت تعمل في إحدى المنشآت، وكانت تتعرض يوميًا للتحرش اللفظي من قبل أحد الزملاء، حيث كان يطلق عليها عبارة ((البرنسيسة))، حتى أصبح أكثر من زميل يناديها بهذه الكلمة، موضحة أنها تقدمت بشكوى على الإدارة، وتم معاقبة الموظف ووقع على تعهد خطي بعدم التعرض لها مرة أخرى، وفي حالة التكرار يفصل من المنشأة.
وأشارت نادية خالد إلى أنها كانت تعمل في إحدى المحلات وتعرضت لموقف من زبون أخذ يناديها ((يا قمر)).
مما دفعها بالرد عليه بالتوقف عن قول ذلك أو ستطلب الشرطة، مضيفة أنها بعد ما قامت بتهديده شعر بالخوف واعتذر عما بدر منه وخرج من المحل.
ألفاظ غير لائقة
يقول المحامي، عاصم محمد، إن صدور أي لفظ غير لائق من بعض الموظفين اتجاه الموظفات يعتبر تحرشًا يعاقب عليه القانون، وخاصة إذا كان هذا اللفظ أو الكلمة تتسبب في مضايقة الفتاة مثل أنتي جميلة أنتي حلوة، وغيرها من الألفاظ، ويعتبر ذلك تحرشًا لفظيًا.
وأشار إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وجاء في المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش، وبمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة اقتران الجريمة بحالات محددة في النظام.
التحرش بكافة أنواعه
يشير المحامي، ياسر أحمد، إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يشمل التحرش بشتى أنواعه سواءً اللفظي أو الجسدي أو الجنسي، وحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظامًا- في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه.
وأكدت المادة الرابعة على التزام كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

MENAFN24082024000089011017ID1108597260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث