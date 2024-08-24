أنتِ جميلة.. كلمات تسجن صاحبها 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

(MENAFN
- Al Watan)
((أنتِ جميلة، أنتِ حلوة، أنتِ قمر)) كلمات تقال من البعض ولا يعرف عقوبة تلك الألفاظ التي تندرج تحت طائلة التحرش اللفظي الذي يعاقب عليه نظام مكافحة جريمة التحرش بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، حيث عبرت عدة فتيات عن تعرضهن للمضايقات في بيئة العمل.
تقول فاطمة منصور إنها كانت تعمل في إحدى المنشآت، وكانت تتعرض يوميًا للتحرش اللفظي من قبل أحد الزملاء، حيث كان يطلق عليها عبارة ((البرنسيسة))، حتى أصبح أكثر من زميل يناديها بهذه الكلمة، موضحة أنها تقدمت بشكوى على الإدارة، وتم معاقبة الموظف ووقع على تعهد خطي بعدم التعرض لها مرة أخرى، وفي حالة التكرار يفصل من المنشأة.
وأشارت نادية خالد إلى أنها كانت تعمل في إحدى المحلات وتعرضت لموقف من زبون أخذ يناديها ((يا قمر)).
مما دفعها بالرد عليه بالتوقف عن قول ذلك أو ستطلب الشرطة، مضيفة أنها بعد ما قامت بتهديده شعر بالخوف واعتذر عما بدر منه وخرج من المحل.
ألفاظ غير لائقة
يقول المحامي، عاصم محمد، إن صدور أي لفظ غير لائق من بعض الموظفين اتجاه الموظفات يعتبر تحرشًا يعاقب عليه القانون، وخاصة إذا كان هذا اللفظ أو الكلمة تتسبب في مضايقة الفتاة مثل أنتي جميلة أنتي حلوة، وغيرها من الألفاظ، ويعتبر ذلك تحرشًا لفظيًا.
وأشار إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وجاء في المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش، وبمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة اقتران الجريمة بحالات محددة في النظام.
التحرش بكافة أنواعه
يشير المحامي، ياسر أحمد، إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يشمل التحرش بشتى أنواعه سواءً اللفظي أو الجسدي أو الجنسي، وحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظامًا- في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه.
وأكدت المادة الرابعة على التزام كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
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