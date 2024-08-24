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ملتقى المرأة الاقتصادي بغرفة الشرقية

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منتدى المرأة الاقتصادي 2024 في نسخته الثامنة الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال يومي 19 و20 نوفمبر 2024 في مقرها الرئيس بالدمام.
ويهدف المنتدى الذي يقام تحت عنوان ((تمكين القيادة الفاعلة)) إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة، وتعزيز روح مبادرات الأعمال والاستثمار للسيدات السعوديات، إضافة إلى التعرف على آليات لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة للسيدات.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لمبادرات الغرفة التي تستعرض إنجازات المرأة في عالم الأعمال بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية دور المرأة وتأثيره على تنمية المجتمع.

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