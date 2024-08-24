ملتقى المرأة الاقتصادي بغرفة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منتدى المرأة الاقتصادي 2024 في نسخته الثامنة الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال يومي 19 و20 نوفمبر 2024 في مقرها الرئيس بالدمام.
ويهدف المنتدى الذي يقام تحت عنوان ((تمكين القيادة الفاعلة)) إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة، وتعزيز روح مبادرات الأعمال والاستثمار للسيدات السعوديات، إضافة إلى التعرف على آليات لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة للسيدات.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لمبادرات الغرفة التي تستعرض إنجازات المرأة في عالم الأعمال بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية دور المرأة وتأثيره على تنمية المجتمع.
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