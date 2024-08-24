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عدت مرغما

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) ما كنت أظن أني سأعود للكتابة عن النزاع الخفي والمناقشات المستترة عن المذاهب الفكرية؛ وأقصد هنا (الصوفية والسلفية)، لولا أن رائحتها فاحت من جديد، ووجدت المنقذ لي من هذا الجدل العقيم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قبل 19 سنة، بشأن المذاهب العقدية والفقهية والتربوية، الذي تضمن ((أنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه وماله ـ وفي نفس الفقرة ـ لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوّف الحقيقي، وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح ـ كذا ـ لا يجوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وأركان الإسلام، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة)).
دائما أتوقف عند كلمة (الحقيقي) وإلحاقها بالتصوف، وكلمة (الصحيح) وإلحاقها بالسلفية، وأحمد الله على هذين الاستدراكين، لأنه بهما يتأكد وجود صوفية غير حقيقية متمثلة في الضلالات والشعوذات والطقوس المختلفة، وسلفية غير صحيحة متمثلة في التشدد والتعصب والغلظة والتنفير، وللأسف لا يزال البعض، وفي هذا الزمن، يصر على التأكيد على أن السلفية والصوفية ضدان متعارضان متنازعان لا يلتقيان إلا في الانتساب للإسلام، والمؤلم أن غالبية المنتسبين للمنهج الصوفي يرون السلفية ضدًا، وغالبية المنتسبين للمنهج السلفي يرون أن الصوفية ضد، وتولد انطباع بأن السلفية والصوفية منهجان متعارضان متناحران لا يلتقيان، وصار كل صاحب نفوذ يحاول إيقاع الآخر تحت طائلتي التحريم والتجريم، والتوريط السياسي.
شخصيًا أتمنى على هذا الصاحب أن يحاسب من كان بعيدًا عن ((الحقيقي))، و((الصحيح))، وأن يأخذ الناس نحو الاعتناء بالتمسك بالكتاب والسنة، وبالنصوص، والابتعاد عن الشبهات، ولا يُغفل الاعتناء بالجانب الروحي للدين، كالخشوع، وصفاء السريرة، والصلة بالخالق، والروحانية، والحضور، والرقة، والتذلل لله، ومداومة ذكره، والصلاة والسلام على نبيه.
ما قدمته لا يعني عدم نقد أي طرف، والمهم أن يكون النقد هادفًا، يراد به ((تعزيز المواطنة ووحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الإسلامية)) كما جاء في توصيات مؤتمر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الذي نظمته بمكة المكرمة في غرة هذا الشهر، برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه؛ وهنا أتذكر من النقد البناء قول سيدي ولي العهد، وهو يتحدث عن الجماعات المتطرفة الإرهابية، قال سدده ربي وأيده: ((الشيخ محمد بن عبدالوهاب، هو كسائر الدعاة وليس رسولًا.. الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس السعودية))، وعلى مذهب سيدي أقول إن الرفاعي والجيلاني والبدوي والدسوقي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ليسوا أنبياء، ولا يضيرني أبدا أن أقول إن أجدادي الأربعة عبدالله وعمر ومحمد وحسن فدعق، الذين تسلسلت فيهم الإمامة بالمسجد الحرام منذ عام 1230، يؤخذ منهم كما يؤخذ من غيرهم، ويرد عليهم كما يرد على غيرهم، وأن الحق لا يعرف بالسلفي والصوفي، وإنما يعرفون جميعًا بالحق، وكما قال سيد البشر، عليه الصلاة والسلام، للأنصاري والمهاجري الذين نادوا جماعاتهم، أقول للمستمرين في التصنيف والإقصاء والوصاية: ((دعوها فإنها منتنة))، وأستحلفهم بالله أن نكون في مستوى تطلعات والدنا الملك سلمان الذي قال لنا في كلمته المشهودة: ((كل مُواطن في بلادنا، وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن)).

MENAFN24082024000089011017ID1108597257

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