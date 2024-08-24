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حياة الماعز: تهافت الدعوى وبؤس الادعاء

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تستبطن السينما المعاصرة –والميديا المرئية على وجه العموم- قدرات ضم وإقصاء مهولة، وتنفرد عن بقية الفنون الحديثة بتلك الميزة القاتلة، بل تسبقها بأشواط، ولئن كانت عواقب تعبئة هذه القدرة المخيفة وتوجيهها أقل حساسية وأدنى حضوراً في فضاءات الإنتاج المرئي الترفيهي –بحكم الغائية الترويحية والهدفية الربحية الخالصة- فإن الأمر ليس كذلك بالضرورة حين تشحن الصورة المتحركة بطاقات سياسية، إذ ستتعاظم آنذاك نزعة الطمس والإبراز، وتتولد سريعاً حقول استقطاب وجذب، وتقفز تفضيلات المادة المعروضة إلى إجماع عاطفي كتلو مصطنع، وتميل لبناء وعي زائف مؤقت، متخطية حدود التشظي الطبيعي والانقسام الصحي الذي يفترض أن يحدثه أي عمل فني بين جمهور النظارة وعامة المتلقين.
وأذكر أني قد انسللت من مشاغلي الكثيرة واعتدت متكئاً أو كما يسميها النقاد (زاوية صغيرة) لمشاهدة متأملة فاحصة لفيلم ((توم كروز)) المعنون ((Top Gun)) في جزئه الثاني الذي اتفق على تسميته ((المنشق Maverick))، الصادر عام 2022، الذي تدور حبكته الرئيسة حول عملية إجهاض جوي لمشروع نووي عدواني، وما تخلل ذلك من صراع جيلي داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بصدد الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذا التهديد. والفيلم -وإن لم يخلُ من عيوب هوليوود المعتادة- إلا أنه كان بحق تحفة بصرية جاءت عزاءً لملايين الأمريكيين الذين هالهم حينها الانسحاب المريب والمربك لجيوشهم من أفغانستان، فضلاً عن تزامنه مع عشية الغزو الروسي لأوكرانيا، وحاجة الحلفاء الغربيين إلى التماسك المعنوي أمام هذا الخطب الجلل.
وبعيداً عن المضامين الوطنية للفيلم، وإرادته الواضحة في تمجيد قدامى المحاربين (Veterans) وتوجسه من إزاحة التكنولوجيا الفائقة للعنصر البشري، وعلى الرغم من السياق المتوتر والبيئة المضطربة اللتين ولد في كنفهما هذا الفيلم؛ فإني عجزت عن تحديد الهوية النهائية للخصوم، وفي ما إذا كانوا (روساً أو صينيين) جزماً، إذ غيب الفيلم ملامحهم تماماً، تاركاً مساحة التأويل عريضة مفتوحة، واكتفى بالإشارة المبهمة إليهم عبر التلميح بأنماط التسليح ونظم السيطرة التي بدت –أو هكذا أراد لها منتجو الفيلم أن تبدو- أوروبية شرقية مختلطة بعناصر آسيوية فحسب!
إن التعقل، والمعالجة الموضوعية الهادئة لأي قضية جدلية أو حادث عارض هو من لوازم السلام ومقتضيات المودة، وتكون الحاجة إليه أشد وأعظم في ساعات الحلكة والأزمة، فكم من خطاب يتعكز على الكراهية أورث قطيعة ونكداً، وكم من كلمة مغرضة وصورة مسيئة قادت إلى عواقب لا تحمد، وقد هالنا ازدحام مواقع التواصل وفضاءات التدوين والصحافة باللغط الدائر حول فيلم ((حياة الماعز))، فكان حقاً على كل منصف أن يدلو بدلوه، وينطق كلمته، خشية أن تروج سردية الباطل فتغدو حقيقة أحادية أيتمها صمت ذوي الحق والعدل.
ولا نرى ابتداءً أن إيمانويل كانط كان ركيكاً يوم وضع مشروطيته الصارمة لقبول الحوادث والمشاهدات عقلاً، ولا اعتداداً بالأقاويل (والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء)؛ لأن الكلام المرسل مباح مشاع مجاني معفي من الضرائب، فواقعة بحجم الاختطاف، ولأجنبي زائر، ولسنوات طوال، وما تخللها من جرائم استعباد، وتعذيب، وتجويع وقتل، هي واقعة ينبغي لها أن تكون صحيحة بذاتها، لا بغيرها، وأن تملك مقومات ثباتها بنفسها، لا أن تحتج بما هو أوهن، فالراسخ لا يحتاج في رسوخه للهش المتضعضع.
ولكي تكون الواقعة –أو على الأقل معرفتنا بها- مكتملة الأركان لتتلقاها الأذهان بالقبول والتسليم، يلزم وجوباً أن تتوافر على علامات الزمان والمكان المعقولين، يضاف لهما اشتمالها على علامة السببية، لأنه لا يتصور إمكانية وقوع الحوادث بتجريد عن سياقاتها الزمنية والمكانية والسببية، وإلا فلا يصح مبدئياً أن تسمى (حادثة أو واقعة)، بل هي ترهات وأضغاث أحلام ووساوس نفس ليس إلا.
فأما زمان الواقعة المزعومة؛ فمعدوم منقطع، حتى لو حاول أنصار الفيلم الزعم بحدوثها في ثمانينيات القرن العشرين (وهو ما لم يصرح به الفيلم)، وأما المكان المعين فمسكوت عنه، ويحيله الفيلم إلى صحراء شاسعة مفترضة، وأما السبب فغامض خفي، بل مفكك بال، لأن من قواعد مجتمع العبودية (الصناعية، الزراعية، التجارية، الرعوية) إدامة رأس المال البشري (الأقنان والرقيق)، والحرص على تجديد قوة العمل لأفراده، لا استنزافهم وإبادتهم، فكيف إن كان عناصر رأس المال هذا يجيدون صنعتهم، ولا يضاهون بخبرتهم؟ حينها سترتفع قيمتهم، ويعلو شأنهم، ويميل الرأسمالي (الرعوي هنا) إلى إحاطتهم بمزيد من الرعاية والاهتمام لا حباً بهم (في أسوأ الأحوال) بل إدراكاً منه لجدواهم في عملية الإنتاج.
وإنه لمن الغريب ألا يترك الفيلم أي شك في وقوع أحداثه على التراب الوطني للمملكة، ثم يتردد –بل يمتنع البتة- في القطع بزمن الأحداث التقريبي، ومكانها الدقيق، وأسبابها، وكأن تلك المشروطيات التي تحدث عنها كانط، التي تفاداها فيلم ((المنشق)) هي غير ذات أهمية تذكر لصانعيه، بقدر أهمية اختلاق حدث ((مسيء)) ما، وزج اسم المملكة فيه، فليس المهم رصانة الحدث المسيء نفسه، ولا مدى مصداقيته، ولا تماسكه السردي، بل الأهم من كل هذا وذاك أن يقترن الاثنان: الحدث المسيء، واسم السعودية!
واستطراداً في التحليل، نتساءل على هامش مغالطات الفيلم المنطقية: لمَ امتنع كفيل (نجيب) الحقيقي عن إبلاغ السلطات باختفاء مكفوله، وكيف انطلت حيلة الانتحال على (نجيب) نفسه وهو القادم للمملكة موعوداً بوظيفة مكتبية (بمعنى أنه يملك درجة علمية ما)، وما منعه أن يصرع كفيله المزيف المسن ويعتق نفسه وهو الشاب المفتول العضل، وأين تلك المراعي النائية حد الهلاك عن تخوم المدن والبلدات، ماذا عن الرعاة الأوائل الذين استدرجهم الكفيل من قبل وتركهم عرضة للموت ومخالب النسور، كيف مرت كل تلك الفظائع، أين التواصل الدبلوماسي للوقوف على مصائر الرعايا المختفين؟ أسئلة لا تنفك تولد نفسها، وتجلو شيئاً من غبش الفرية التي صارت مادة يتفكه بها قطعان من الذباب الإلكتروني الذي لا يزدحم ويعلو طنينه إلا على السفاسف والدنس وسقط المتاع.
ومن اعتمر بيتاً من زجاج فيحسن به اجتناب الرجم بالحجر، ولو قيض للمملكة أن تكلف مؤسستها الإعلامية بإنتاج فيلم مضاد لأعيا خصومها الرد، ولتكلفوا ما لا يطيقون، لا سيما في معرض دفاعهم عن مواقف دولة ظهرت إثر انفصال جراحي سيامي دموي مرعب، وحاضر ينخر بملايين العيوب الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ليس أقلها استشراء الطبقية المؤسسية، وتبني خطاب الكراهية الرسمية، ومظالم لا تحصى بحق الأقليات الهامشية، وعدوانية وتآمر بلا حدود، واغتصاب لأراضي الغير، واحتضان التيارات اليمينية المتطرفة. ونطمئن الناعقين الذين ما خاب ظننا السيئ بهم أنهم لن يقبضوا بنسية واحدة (جزء من مائة من الروبية) من عوائد هذا الفيلم، لأننا نعلم جميعاً طبيعة شبكات التخادم التي تقف وراءه، ومهما تبجح منتجوه أنهم يقصدون به إنصاف جوعى القارة ومضطهديها، وقد قيل: (سلمت لو أن السهم سهم مقاتل.. ولكن ما أصماك سهم مخاتل).
ويبقى –بعد كل هذا وذاك- شيء من الحزن الشفيف في النفس، حزن مرده أننا نكتشف –مرة تلو أخرى- أن أعداءنا وحاسدينا لا يدخرون وسعاً ولا جهداً في سبيل الإساءة لنا، والكيد بنمط حياتنا وبنية نظامنا الاجتماعي، وهم طراً من جاحدي الأفضال ومنكري الإحسان، أو ممن اسودت قلوبهم حقداً ومقتاً أو حسداً وبغضاً، فتراهم لا يتوقفون في النبأ وإن نقله فاسق رعديد أو منافق عنيد، يحتضنون ما هب ودب من المقولات والأباطيل، ولا يثنيهم عن ذلك خلق ولا فضيلة، ولا يردعهم دين ولا شريعة، ولولا حفظ الله تعالى، وتسديده لقيادة جزيرة نبيه، ومن ثم تلك اللوائح والتعليمات الناظمة لشؤون الرعايا والمقيمين، لغرقت المملكة في الأدران والأمراض التي أصابت بعض جيرانها ممن هم على مرمى حجر منها باللظى والشرر وسوء المنقلب، ((والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)).
* عضو هيئة تدريس كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل

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