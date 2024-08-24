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الأطفال في مقاهي الشيشة

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تتزايد المقاهي والمطاعم التي تقدم الأرجيلة (الشيشة)، وعدد كبير منها مهيأ لاستقبال العائلات وإحياء المناسبات الخاصة. لكن الملاحظ وجود حالة من التساهل في حضور الأطفال هذه الأماكن بصحبة عائلاتهم والبقاء لساعات في بيئات يفترض أنها مخصصة للبالغين.
السماح بوجود الأطفال في هذه الأماكن له انعكاسات وآثار سلبية لعل أخطرها ما يتعلق بالضرر الصحي المتمثل في (التدخين السلبي)، وهو ما يتعرض له الطفل جراء استنشاق كميات من الدخان الذي يحتوي على مواد ذات تأثير ضار، سواء كان هذا الضرر مباشراً أو على المدى البعيد.
أما على الصعيد النفسي، فإن تكرار مشاهدة الطفل المدخنين يشكل لديه ((القدوة)) أو المثال المقبول، فيصبح أكثر ميلاً للتدخين مستقبلاً وربما يدفعه الفضول للتجربة في عمر مبكر.
من جهة أخرى، فإن كثيراً من هذه الأماكن يقصدها البالغون، وقد تدور في أجوائها أحاديث لا تناسب الأطفال. حتى وإن اعتقدنا أن الطفل لا يفهم كثيراً مما يقوله الكبار فلنعلم أنه يختزن ما يسمع ثم يستعيد الأفكار لاحقاً و يتأثر بها نفسياً وسلوكياً بأشكال غير متوقعة.
وجود الأطفال في أماكن التدخين مسؤولية مزدوجة يقع جزء كبير منها على الأهل، فيتوجب أن يكونوا أكثر حرصاً على سلامة أطفالهم، وهم في الواقع غير مضطرين فالحال أن البدائل كثيرة جداً. كما يقع الجزء الآخر على القوانين والتنظيمات التي يجب أن تكون ملزمة لأصحاب هذه الأماكن بمنع دخول الأطفال أو على الأقل تخصيص أماكن لغير المدخنين توجه له الأسر المرافقة لأطفالها.
الطفل أمانة لدى أبويه ومجتمعه، وأرى أن هذه الظاهرة السلبية شكل نموذجي من الإهمال والتفريط في حقوق الطفل لا يعذر عليه المسؤول سواء كان الأب أو صاحب النشاط التجاري أو المنظم. كما لا يمكن تلافي آثاره بعد أن تحدث. إضافة لتعارض هذه الظاهرة مع جودة الحياة الاجتماعية التي تفترض سلامة الممارسات الفردية في الفضاء العام.

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